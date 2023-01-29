Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «У нас не очень удачная серия»
Тренер «Баварии» – о матче против «Айнтрахта»
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал ничью 1:1 с «Айнтрахтом», которая стала для его команды третьей подряд:
«Мы хорошо начали, показывали хороший футбол. Но потом стали играть чуть медленнее на всех участках поля. У нас было 2-3 момента, чтобы сделать счет 2:0. К пропущенному голу привела череда ошибок, которых можно было избежать.
Результат закономерен, но хотелось бы выиграть. Мы можем прибавить во многих аспектах, главное – ускорять игру. Сегодня был большой разрыв между нашей обороной и Коло-Муани, первым защищающимся со стороны соперника.
Тяжело играть против команд, которые обороняются глубоко. В итоге мы добились не лучшего результата. У нас не очень удачная серия».
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