Бундеслига. Бавария не может выиграть в 2023, Унион и Лейпциг рядом
Состоялся ряд матчей очередного тура чемпионата Германии
«Бавария» в нынешнем году еще не выигрывала в официальных матчах. Команда дважды сыграла вничью 1:1, а сегодня мюнхенцы продлили серию ничейных результатов.
Команда сыграла 1:1 с «Айнтрахтом», позволив конкурентам сократить отставание. «Унион» теперь отстает лишь на 1 пункт, а «Лейпциг» – на два очка.
Чемпионат Германии. 18-й тур
Бавария - Айнтрахт Франкфурт 1:1
Голы: Сане, 34 - Муани, 69
Герта - Унион 0:2
Голы: Докки, 44, Сегин, 67
Вердер - Вольфсбург 2:1
Голы: Фуллкруг, 24, 77 - Паредес, 90
Хоффенхайм - Боруссия М 1:4
Голы: Бебу, 80 - Хофманн, 12, 37, Штиндль, 83, Волф, 90
Майнц - Бохум 5:2
Голы: Ли, 1, Видмер, 17, Онисиво, 28, 57, 90 - Кунде, 70, Масович, 72
Фрайбург - Аугсбург 3:1
Голы: Грегориш, 13, Холер, 30, Лайнхарт, 85 - Бериша, 29
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