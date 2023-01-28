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Чемпионат Германии
Бавария
28.01.2023, FT 1 : 1
Айнтрахт Ф
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Германия
28 января 2023, 21:48 |
172
0

Бундеслига. Бавария не может выиграть в 2023, Унион и Лейпциг рядом

Состоялся ряд матчей очередного тура чемпионата Германии

28 января 2023, 21:48 |
172
0
Бундеслига. Бавария не может выиграть в 2023, Унион и Лейпциг рядом
twitter.com/Eintracht

«Бавария» в нынешнем году еще не выигрывала в официальных матчах. Команда дважды сыграла вничью 1:1, а сегодня мюнхенцы продлили серию ничейных результатов.

Команда сыграла 1:1 с «Айнтрахтом», позволив конкурентам сократить отставание. «Унион» теперь отстает лишь на 1 пункт, а «Лейпциг» – на два очка.

Чемпионат Германии. 18-й тур

Бавария - Айнтрахт Франкфурт 1:1
Голы: Сане, 34 - Муани, 69

Герта - Унион 0:2
Голы: Докки, 44, Сегин, 67

Вердер - Вольфсбург 2:1
Голы: Фуллкруг, 24, 77 - Паредес, 90

Хоффенхайм - Боруссия М 1:4
Голы: Бебу, 80 - Хофманн, 12, 37, Штиндль, 83, Волф, 90

Майнц - Бохум 5:2
Голы: Ли, 1, Видмер, 17, Онисиво, 28, 57, 90 - Кунде, 70, Масович, 72

Фрайбург - Аугсбург 3:1
Голы: Грегориш, 13, Холер, 30, Лайнхарт, 85 - Бериша, 29

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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