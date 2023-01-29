Крейчикова и Синякова защитили прошлогодний титул на Australian Open

Состоялся финальный матч женского парного разряда на Открытом чемпионата Австралии по теннису.

В матче за титул первый сеяный дуэт Барбора Крейчикова / Катерина Синякова из Чехии оказался сильнее десятого сеяного тандема из Японии Сюко Аояма / Ена Сибахара.

Australian Open. Финал женского парного разряда

Барбора Крейчикова / Катерина Синякова [1] – Сюко Аояма / Ена Сибахара [10] – 6:4, 6:3

Крейчикова и Синякова третий год подряд сыграли в финале парного Australian Open и защитили прошлогодний титул. Для Барборы и Катерины это седьмой парный титул на турнирах Grand Slam.

Отметим, что Крейчикова и Синякова в полуфинале остановили Марту Костюк, Аояма и Сибахара во втором круге отцепили Надежду Киченок.