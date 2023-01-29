Новак Джокович – Стефанос Циципас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 января состоится финал Открытого чемпионата Австралии по теннису в мужском одиночном разряде.

В поединке за титул девятикратный чемпион турнира Новак Джокович сразится против грека Стефаноса Циципаса. Начало встречи в 10:30 по Киеву.

Это будет 13-й матч между этими теннисистами, ранее серб выиграл 10 очных встреч и 9 последних. Победитель с понедельника возглавит мировой рейтинг.

Циципас ранее не выигрывал турниров Grand Slam, но в 2021-м вел со счетом 2-0 в по сетам против Джоковича в финале Ролан Гаррос.

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