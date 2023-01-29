Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Новак Джокович – Стефанос Циципас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Australian Open
29 января 2023, 09:12 |
470
2

Новак Джокович – Стефанос Циципас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите трансляцию финала Australian Open

29 января 2023, 09:12 |
470
2
Новак Джокович – Стефанос Циципас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович и Стефанос Циципас

29 января состоится финал Открытого чемпионата Австралии по теннису в мужском одиночном разряде.

В поединке за титул девятикратный чемпион турнира Новак Джокович сразится против грека Стефаноса Циципаса. Начало встречи в 10:30 по Киеву.

Это будет 13-й матч между этими теннисистами, ранее серб выиграл 10 очных встреч и 9 последних. Победитель с понедельника возглавит мировой рейтинг.

Циципас ранее не выигрывал турниров Grand Slam, но в 2021-м вел со счетом 2-0 в по сетам против Джоковича в финале Ролан Гаррос.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Крейчикова и Синякова защитили прошлогодний титул на Australian Open
ВИДЕО. Усатый таракан и его пес накатили по 50г водки за Соболенко
Стала известна чемпионка Australian Open в женском одиночном разряде
смотреть онлайн Новак Джокович Australian Open 2023 Стефанос Циципас
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

На выход. Кендзера и еще 4 игрока, которые могут покинуть Динамо
Футбол | 28 января 2023, 11:50 23
На выход. Кендзера и еще 4 игрока, которые могут покинуть Динамо
На выход. Кендзера и еще 4 игрока, которые могут покинуть Динамо

Валерий Василенко размышляет о динамовском «балласте»

Снова без забитых мячей. Динамо уступило Марибору
Футбол | 28 января 2023, 17:55 53
Снова без забитых мячей. Динамо уступило Марибору
Снова без забитых мячей. Динамо уступило Марибору

Второй матч подряд на сборах в Турции команда Мирчи Луческу не может поразить ворота соперников

Стало известно, сколько Лестер готов заплатить Шахтеру за Тете
Футбол | 28.01.2023, 11:39
Стало известно, сколько Лестер готов заплатить Шахтеру за Тете
Стало известно, сколько Лестер готов заплатить Шахтеру за Тете
Получили WC и выиграли первый мейджор. Стали известны победители парного АО
Теннис | 28.01.2023, 20:10
Получили WC и выиграли первый мейджор. Стали известны победители парного АО
Получили WC и выиграли первый мейджор. Стали известны победители парного АО
WhoScored: Малиновский – один из лучших игроков Марселя в матче с Монако
Футбол | 29.01.2023, 02:16
WhoScored: Малиновский – один из лучших игроков Марселя в матче с Монако
WhoScored: Малиновский – один из лучших игроков Марселя в матче с Монако
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Kain_X_Rain
Так ця гидота підтримує рАсєю і є типовим прибічником пуйла,вболіваємо за Ціціпаса
Ответить
0
Alex906
Спорт юа а зачем вы рекламируете ватников ? Ведь Джокович и его отец украиноненавистники .поддерживают террор путина и везде фоткаются на фоне русских танков и буквы Z. Имейте хоть в войну совесть .люди теряют родных и кров над головою.А вы рекламируете поединки типичнейшего недруга и террориста 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
28.01.2023, 00:48 6
Другие виды
Не в марте. Бой Усик – Фьюри сместят по дате
Не в марте. Бой Усик – Фьюри сместят по дате
27.01.2023, 14:11 4
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист объявил о назначении нового главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист объявил о назначении нового главного тренера
27.01.2023, 17:19 3
Футбол
Возникли проблемы. Бой Ломаченко – Хейни может не состояться
Возникли проблемы. Бой Ломаченко – Хейни может не состояться
28.01.2023, 16:27 1
Бокс
Выход Зинченко не помог. Манчестер Сити минимально одолел Арсенал
Выход Зинченко не помог. Манчестер Сити минимально одолел Арсенал
27.01.2023, 23:57 11
Футбол
Манор СОЛОМОН: «Шахтер? Начались закручивания гаек»
Манор СОЛОМОН: «Шахтер? Начались закручивания гаек»
28.01.2023, 13:27 24
Футбол
Едет к Бекхэму. Опытный защитник Шахтера досрочно покинет донецкую команду
Едет к Бекхэму. Опытный защитник Шахтера досрочно покинет донецкую команду
28.01.2023, 22:35 16
Футбол
Впервые в Лондоне. Украинец Далакян успешно защитил чемпионский титул WBA
Впервые в Лондоне. Украинец Далакян успешно защитил чемпионский титул WBA
28.01.2023, 22:30 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности