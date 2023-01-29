ВИДЕО. Чемпионат Испании. Победы Кадиса, Севильи и Бетиса

В субботу состоялось несколько матчей 19 тура чемпионата Испании.

Во всех матчах забивала только одна из команд. «Кадис» и «Севилья» на своем поле обіграли «Мальорку» и «Эльче» соответственно, а «Бетис» на віезде с минимальным счетом одолел «Хетафе».

Чемпионат Испании. 19-й тур.

Кадис – Мальорка – 2:0

Голы: Бонгонда (10), Алекс Фернандес (38, пенальти).

Севилья – Эльче – 3:0

Голы: Эн-Несири (29, 45), Акунья (43)

Хетафе – Бетис – 0:1

Гол: Иглесиас (86, пенальти).