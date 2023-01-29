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Чемпионат Испании
Кадис
28.01.2023, FT 2 : 0
Мальорка
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Испания
29 января 2023, 05:22 | Обновлено 29 января 2023, 05:49
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ВИДЕО. Чемпионат Испании. Победы Кадиса, Севильи и Бетиса

В Ла Лиге проходят матчи 19 тура

29 января 2023, 05:22 | Обновлено 29 января 2023, 05:49
11
0
ВИДЕО. Чемпионат Испании. Победы Кадиса, Севильи и Бетиса
twitter.com/olitorres10

В субботу состоялось несколько матчей 19 тура чемпионата Испании.

Во всех матчах забивала только одна из команд. «Кадис» и «Севилья» на своем поле обіграли «Мальорку» и «Эльче» соответственно, а «Бетис» на віезде с минимальным счетом одолел «Хетафе».

Чемпионат Испании. 19-й тур.

Кадис – Мальорка – 2:0

Голы: Бонгонда (10), Алекс Фернандес (38, пенальти).

Севилья – Эльче – 3:0

Голы: Эн-Несири (29, 45), Акунья (43)

Хетафе – Бетис – 0:1

Гол: Иглесиас (86, пенальти).

События матча

38’
ГОЛ ! С пенальти забил Алекс Фернандес (Кадис).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Тео Бонгонда (Кадис).
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Кадис Севилья Бетис Хетафе Мальорка Эльче чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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