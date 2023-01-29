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Нидерланды
29 января 2023, 03:29 |
51
1

ВИДЕО. Когда защита отдыхает. АЗ и Утрехт забили по пять голов

В поединке Эредивизи состоялся голепад

29 января 2023, 03:29 |
51
1
ВИДЕО. Когда защита отдыхает. АЗ и Утрехт забили по пять голов
twitter.com/AZAlkmaar

В рамках 19 тура чемпионата Нидерландов встречались АЗ и «Утрехт». Матч завершился суперрезультативной ничьей со счетом 5:5.

АЗ занимает второе место в турнирной таблице Эредивизи, а «Утрехт» идет на седьмой позиции. Лидирует в турнире «Фейеноорд», который опережает «фермеров» на одно очко и сыграет свой матч 19 тура в воскресенье.

Сыграв вничью, клуб из Алькмаара прервал свою трехматчевую победную серию.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор поединка АЗ – «Утрехт».

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АЗ Алкмаар Утрехт чемпионат Нидерландов по футболу
Источник Sport.ua
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donnerwetter
Мой любимый счёт, а сценарий просто сказка.
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