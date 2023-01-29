Нидерланды29 января 2023, 03:29 |
51
1
ВИДЕО. Когда защита отдыхает. АЗ и Утрехт забили по пять голов
В поединке Эредивизи состоялся голепад
29 января 2023, 03:29 |
51
1
В рамках 19 тура чемпионата Нидерландов встречались АЗ и «Утрехт». Матч завершился суперрезультативной ничьей со счетом 5:5.
АЗ занимает второе место в турнирной таблице Эредивизи, а «Утрехт» идет на седьмой позиции. Лидирует в турнире «Фейеноорд», который опережает «фермеров» на одно очко и сыграет свой матч 19 тура в воскресенье.
Сыграв вничью, клуб из Алькмаара прервал свою трехматчевую победную серию.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор поединка АЗ – «Утрехт».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Настройте свою личную ленту новостейНастроить ленту
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 января 2023, 19:13 17
Виктор все еще не дебютировал в новой команде
Футбол | 28 января 2023, 11:40 0
Так считает Джанлука Ди Марцио
Футбол | 29.01.2023, 01:43
Футбол | 28.01.2023, 17:55
Футбол | 28.01.2023, 11:50
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Мой любимый счёт, а сценарий просто сказка.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.01.2023, 11:39 1
27.01.2023, 09:35 17
27.01.2023, 08:30 5
28.01.2023, 00:48 6
28.01.2023, 13:13 30
27.01.2023, 13:39 6
27.01.2023, 17:04 13
27.01.2023, 21:00 15