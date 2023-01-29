ВИДЕО. Когда защита отдыхает. АЗ и Утрехт забили по пять голов

В рамках 19 тура чемпионата Нидерландов встречались АЗ и «Утрехт». Матч завершился суперрезультативной ничьей со счетом 5:5.

АЗ занимает второе место в турнирной таблице Эредивизи, а «Утрехт» идет на седьмой позиции. Лидирует в турнире «Фейеноорд», который опережает «фермеров» на одно очко и сыграет свой матч 19 тура в воскресенье.

Сыграв вничью, клуб из Алькмаара прервал свою трехматчевую победную серию.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор поединка АЗ – «Утрехт».