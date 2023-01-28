Малиновский – в старте Марселя на матч против команды с футболистом из рф
Украинец начнет поединок против «Монако» с первых минут
В субботу, 28 января, состоится 20-го тура чемпионата Франции по футболу между «Марселем» и «Монако». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
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Украинский футболист Руслан Малиновский попал в старт «Марселя». Отметим, что матч для Руслана достаточно принципиальный – в составе «Монако» с первых минут появится представитель рф Александр Головин.
Сейчас «Марсель» занимает третье место в таблице Лиги 1, а «Монако» – четвертое. Команды разделяют 5 очков: у «Марселя» 42 пункта, а у «Монако» – 37.
𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗢' 🔥⚔️— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 28, 2023
Voici le 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 de notre coach 𝗜𝗴𝗼𝗿 𝗧𝘂𝗱𝗼𝗿 💪#OMASM pic.twitter.com/LFrC34oM3n
👥 𝗟𝗲 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 monégasque 🆚 @OM_Officiel— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) January 28, 2023
‣ #OMASM pic.twitter.com/uNkJVgTvaP
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