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Франция
28 января 2023, 21:26 | Обновлено 28 января 2023, 21:29
1018
0

Малиновский – в старте Марселя на матч против команды с футболистом из рф

Украинец начнет поединок против «Монако» с первых минут

28 января 2023, 21:26 | Обновлено 28 января 2023, 21:29
1018
0
Малиновский – в старте Марселя на матч против команды с футболистом из рф
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В субботу, 28 января, состоится 20-го тура чемпионата Франции по футболу между «Марселем» и «Монако». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Украинский футболист Руслан Малиновский попал в старт «Марселя». Отметим, что матч для Руслана достаточно принципиальный – в составе «Монако» с первых минут появится представитель рф Александр Головин.

Сейчас «Марсель» занимает третье место в таблице Лиги 1, а «Монако» – четвертое. Команды разделяют 5 очков: у «Марселя» 42 пункта, а у «Монако» – 37.

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стартовые составы Марсель Монако Марсель - Монако чемпионат Франции по футболу Лига 1 Руслан Малиновский Александр Головин
Источник Sport.ua
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