Георгий СУДАКОВ: «Мудрика здорово приняли в Челси, ему комфортно»

Хавбек «Шахтера» Георгий Судаков, который дружит с Михаилом Мудриком, рассказал о том, что украинца хорошо приняли в команде после перехода в «Челси».

«Начали с Мишей общаться с 10 лет, он на год старше меня. Всегда нормально общались, но больше стали общаться с 15-16 лет. Всегда жили вместе в комнатах на базе, уже семьями общаемся. Скучаю по Мудрику. Мы переписывались после его перехода в «Челси», но я понимаю, что времени у него сейчас мало. Он сейчас привыкает к новой жизни в новой стране и новой команде».

«Знаю, что его здорово приняли в «Челси», ему там комфортно. Тот же Аспиликуэта ему говорил, что может обращаться по любому поводу. Вся команда его поздравила. Думаю, у него все получится там, его все поддерживают».

«Все в его руках, ногах и голове», — сказал Судаков.