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  4. Георгий СУДАКОВ: «Мудрика здорово приняли в Челси, ему комфортно»
Украина. Премьер лига
28 января 2023, 20:45 |
1346
0

Георгий СУДАКОВ: «Мудрика здорово приняли в Челси, ему комфортно»

Мудрик привыкает к новой обстановке

28 января 2023, 20:45 |
1346
0
Георгий СУДАКОВ: «Мудрика здорово приняли в Челси, ему комфортно»
ФК Челси. Михаил Мудрик

Хавбек «Шахтера» Георгий Судаков, который дружит с Михаилом Мудриком, рассказал о том, что украинца хорошо приняли в команде после перехода в «Челси».

«Начали с Мишей общаться с 10 лет, он на год старше меня. Всегда нормально общались, но больше стали общаться с 15-16 лет. Всегда жили вместе в комнатах на базе, уже семьями общаемся. Скучаю по Мудрику. Мы переписывались после его перехода в «Челси», но я понимаю, что времени у него сейчас мало. Он сейчас привыкает к новой жизни в новой стране и новой команде».

«Знаю, что его здорово приняли в «Челси», ему там комфортно. Тот же Аспиликуэта ему говорил, что может обращаться по любому поводу. Вся команда его поздравила. Думаю, у него все получится там, его все поддерживают».

«Все в его руках, ногах и голове», — сказал Судаков.

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Георгий Судаков Михаил Мудрик Челси Шахтер Донецк
Источник ФК Шахтер Донецк
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