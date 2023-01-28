Георгий СУДАКОВ: «Мудрика здорово приняли в Челси, ему комфортно»
Мудрик привыкает к новой обстановке
Хавбек «Шахтера» Георгий Судаков, который дружит с Михаилом Мудриком, рассказал о том, что украинца хорошо приняли в команде после перехода в «Челси».
«Начали с Мишей общаться с 10 лет, он на год старше меня. Всегда нормально общались, но больше стали общаться с 15-16 лет. Всегда жили вместе в комнатах на базе, уже семьями общаемся. Скучаю по Мудрику. Мы переписывались после его перехода в «Челси», но я понимаю, что времени у него сейчас мало. Он сейчас привыкает к новой жизни в новой стране и новой команде».
«Знаю, что его здорово приняли в «Челси», ему там комфортно. Тот же Аспиликуэта ему говорил, что может обращаться по любому поводу. Вся команда его поздравила. Думаю, у него все получится там, его все поддерживают».
«Все в его руках, ногах и голове», — сказал Судаков.
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