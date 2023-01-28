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28 января 2023, 19:41 | Обновлено 28 января 2023, 19:43
5638
4

Его выгнали из Динамо из-за отца-террориста. Украинец – на просмотре в рф

Артур Уваров заинтересовал «зенит»

28 января 2023, 19:41 | Обновлено 28 января 2023, 19:43
5638
4
Его выгнали из Динамо из-за отца-террориста. Украинец – на просмотре в рф
ФК Динамо Киев. Артем Уваров

18-летний украинский футболист Артур Уваров находится на просмотре в «зените».

До апреля 2022 года Уваров выступал в одной из юношеских команд «Динамо». Однако вскоре киевляне узнали, что Артур – сын Максима Уварова, который является заместителя главы «комитета народного совета» так называемой «ЛНР» по вопросам государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы, законности. По этой причине Артура Уварова было отчислено из структуры клуба:

«ФК «Динамо» (Киев) официально заявляет, что в структуре клуба нет места людям, настроенным против Независимости, Целостности и Суверенитета Украины! Во времена страшной войны с российским оккуппантом Артуру Уварову необходимо было лично обратиться к руководству клуба и признаться в участии своего отца в военной агрессии против Украины.

ФК «Динамо» (Киев) является флагманом украинского футбола, воспитавшим более ста футболистов, представлявших в разное время национальную сборную нашей страны. Клуб не собирается останавливаться в поддержке и финансировании украинского народа в ужасной войне с российским оккуппантом, презирая каждую особу, выступающую против Независимости Украины и не признающую ее территориальную целостность.

Слава Украине! Слава нашим героям!», – отрывок из заявления киевского клуба.

О том, что Уваров находится на просмотре в команде из санкт-петербурга, сообщают росСми.

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Артур Уваров Динамо Киев Зенит Санкт-Петербург российско-украинская война трансферы УПЛ трансферы война на Донбассе ЛНР
Источник Sport.ua
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an52
Яблучко від яблуні... Точніше любителів крисії не можна назвати яблуком чи яблунею. Шматок лайна від шмата лайна
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+4
Gargantua
не выгнали бы, был бы патриот
выгнали - будет тоже патриот, ну уже в РФ
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+1
Хуакин Гусман Лоэра
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