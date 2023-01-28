Его выгнали из Динамо из-за отца-террориста. Украинец – на просмотре в рф
Артур Уваров заинтересовал «зенит»
18-летний украинский футболист Артур Уваров находится на просмотре в «зените».
До апреля 2022 года Уваров выступал в одной из юношеских команд «Динамо». Однако вскоре киевляне узнали, что Артур – сын Максима Уварова, который является заместителя главы «комитета народного совета» так называемой «ЛНР» по вопросам государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы, законности. По этой причине Артура Уварова было отчислено из структуры клуба:
«ФК «Динамо» (Киев) официально заявляет, что в структуре клуба нет места людям, настроенным против Независимости, Целостности и Суверенитета Украины! Во времена страшной войны с российским оккуппантом Артуру Уварову необходимо было лично обратиться к руководству клуба и признаться в участии своего отца в военной агрессии против Украины.
ФК «Динамо» (Киев) является флагманом украинского футбола, воспитавшим более ста футболистов, представлявших в разное время национальную сборную нашей страны. Клуб не собирается останавливаться в поддержке и финансировании украинского народа в ужасной войне с российским оккуппантом, презирая каждую особу, выступающую против Независимости Украины и не признающую ее территориальную целостность.
Слава Украине! Слава нашим героям!», – отрывок из заявления киевского клуба.
О том, что Уваров находится на просмотре в команде из санкт-петербурга, сообщают росСми.
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