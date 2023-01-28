WTA28 января 2023, 19:25 |
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ФОТО. «Привет, Таиланд!» Костюк показала сексуальную фигуру в купальнике
Украинка поделилась новой фотографией в своем Instagram
28 января 2023, 19:25 |
1701
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Украинская теннисистка Марта Костюк в своем Instagram поделилась новой фотографией.
«Привет, Таиланд», – подписала фото Марта.
С 30 января в Хуакине (Таиланд) стартует хардовый турнир серии WTA 250, в котором примет участие Костюк. Ее первая соперница будет определена позже – Костюк встретится с теннисисткой из квалификации.
Отметим, что недавно Марта дошла до полуфинала парного разряда Australian Open 2023.
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