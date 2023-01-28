ФОТО. «Привет, Таиланд!» Костюк показала сексуальную фигуру в купальнике

Украинская теннисистка Марта Костюк в своем Instagram поделилась новой фотографией.

«Привет, Таиланд», – подписала фото Марта.

С 30 января в Хуакине (Таиланд) стартует хардовый турнир серии WTA 250, в котором примет участие Костюк. Ее первая соперница будет определена позже – Костюк встретится с теннисисткой из квалификации.

Отметим, что недавно Марта дошла до полуфинала парного разряда Australian Open 2023.