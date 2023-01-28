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  4. ФОТО. «Привет, Таиланд!» Костюк показала сексуальную фигуру в купальнике
WTA
28 января 2023, 19:25 |
1701
1

ФОТО. «Привет, Таиланд!» Костюк показала сексуальную фигуру в купальнике

Украинка поделилась новой фотографией в своем Instagram

28 января 2023, 19:25 |
1701
1
ФОТО. «Привет, Таиланд!» Костюк показала сексуальную фигуру в купальнике
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк в своем Instagram поделилась новой фотографией.

«Привет, Таиланд», – подписала фото Марта.

С 30 января в Хуакине (Таиланд) стартует хардовый турнир серии WTA 250, в котором примет участие Костюк. Ее первая соперница будет определена позже – Костюк встретится с теннисисткой из квалификации.

Отметим, что недавно Марта дошла до полуфинала парного разряда Australian Open 2023.

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Источник Sport.ua
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pricolist
Приїхала на зустріч до Тищенка?)
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