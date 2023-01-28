УАФ требует запретить российским клубам играть спарринги
Украинская ассоциация футбола обратилась с требованием к УЕФА и ФИФА
Украинская ассоциация футбола обратилась с требованием к УЕФА и ФИФА запретить российским клубам играть товарищеские матчи с зарубежными командами. Об этом рассказал пресс-секретарь сборной Украины Александр Гливинский.
«Хотя игры в Турции и имеют неофициальный статус, мы считаем это нарушением изоляции российского спорта.
Любые представители страны не имеют права участвовать в международных мероприятиях, включая спортивные. Россия и ее спутница Беларусь должны быть полностью изолированы», - сказал Гливинский.
Ранее сообщалось, что Тимощук подавал апелляцию на решение УАФ о наказании.
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