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  4. Хватило совести. Тимощук подавал апелляцию на решение УАФ о наказании
Украина. Премьер лига
24 января 2023, 18:29 |
1987
8

Хватило совести. Тимощук подавал апелляцию на решение УАФ о наказании

Анатолий ожидаемо получил отказ

24 января 2023, 18:29 |
1987
8
Хватило совести. Тимощук подавал апелляцию на решение УАФ о наказании
ФК Зенит. Анатолий Тимощук

Украинская ассоциация футбола сообщила о том, что Контрольно-дисциплинарный комитет рассмотрел апелляцию на решение УАФ о санкциях в отношении Анатолия Тимощука.

КДК в полном объеме отказал Тимощуку, оставив решение УАФ в силе.

В частности, Тимощуку запрещено заниматься футбольной деятельностью, его лишили всех наград, титулов и достижений в Украине, а также отозвали тренерскую лицензию.

Экс-хавбек сборной Украины удерживал рекорд национальной команды по количеству матчей (144).

Тимощук давно работает в россии и никак не осудил агрессию против Украины.

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Источник: УЕФА не собирается возвращать россию в свои соревнования
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Анатолий Тимощук КДК УАФ российско-украинская война
Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 8
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romeoboss
ЧМО
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+4
Alex AS
condom
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+4
Cheng
Дохлый манкурт... Аминь.
Ответить
+3
donnerwetter
Нехай приезжает в Луцк обжаловать. Там ему скажут : На колени!
Ответить
+2
samir_d
Цьому телепню добре, там де добре платять. Якнайбільше. Там і правда, і батьківщина. 
Ответить
+1
Хутин Пуйло
Справжнє шахтарівське серце
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0
BUCH
Дуже цікава стаття... Просто так, він би не подавав апеляцію!!! 
Хтось, щось йому пообіцяв???
Бо просто немає сенсу!!!
Ответить
0
romario1501
https://www.youtube.com/watch?v=g14rxQaHUEw
Ответить
0
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