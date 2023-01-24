Хватило совести. Тимощук подавал апелляцию на решение УАФ о наказании

Украинская ассоциация футбола сообщила о том, что Контрольно-дисциплинарный комитет рассмотрел апелляцию на решение УАФ о санкциях в отношении Анатолия Тимощука.

КДК в полном объеме отказал Тимощуку, оставив решение УАФ в силе.

В частности, Тимощуку запрещено заниматься футбольной деятельностью, его лишили всех наград, титулов и достижений в Украине, а также отозвали тренерскую лицензию.

Экс-хавбек сборной Украины удерживал рекорд национальной команды по количеству матчей (144).

Тимощук давно работает в россии и никак не осудил агрессию против Украины.