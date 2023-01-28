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  4. Дани Ольмо пропустит несколько недель из-за травмы
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28 января 2023, 16:15 |
141
0

Дани Ольмо пропустит несколько недель из-за травмы

24-летний испанец получил разрыв мышечного волокна в левом бедре

28 января 2023, 16:15 |
141
0
Дани Ольмо пропустит несколько недель из-за травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Ольмо

Полузащитник «РБ Лейпцига» Дани Ольмо попал в клубный лазарет по итогам пятничного матча чемпионата Германии против «Штутгарта».

24-летний испанец получил разрыв мышечного волокна в левом бедре. Теперь Дани Ольмо пропустит несколько недель.

Матч Бундеслиги между «РБ Лейпцигом» и «Штутгартом» завершился победой «быков» со счетом 2:1. Дани Ольмо был заменен после первого тайма.

В этом сезоне Дани Ольмо провел за «РБ Лейпциг» 17 матчей. В них полузащитник записал на свой счет четыре гола и шесть результативных передач на партнеров.

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Дани Ольмо РБ Лейпциг травма бедра травма Штутгарт
Источник РБ Лейпциг
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