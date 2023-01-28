Дани Ольмо пропустит несколько недель из-за травмы

Полузащитник «РБ Лейпцига» Дани Ольмо попал в клубный лазарет по итогам пятничного матча чемпионата Германии против «Штутгарта».

24-летний испанец получил разрыв мышечного волокна в левом бедре. Теперь Дани Ольмо пропустит несколько недель.

Матч Бундеслиги между «РБ Лейпцигом» и «Штутгартом» завершился победой «быков» со счетом 2:1. Дани Ольмо был заменен после первого тайма.

В этом сезоне Дани Ольмо провел за «РБ Лейпциг» 17 матчей. В них полузащитник записал на свой счет четыре гола и шесть результативных передач на партнеров.