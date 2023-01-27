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РБ Лейпциг
27.01.2023, FT 2 : 1
Штутгарт
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Германия
27 января 2023, 23:38 | Обновлено 28 января 2023, 00:30
167
0

РБ Лейпциг нанес поражение Штутгарту и вышел на 2-е место в Бундеслиге

Победу хозяевам поля принес дубль хавбека Доминика Собослаи

27 января 2023, 23:38 | Обновлено 28 января 2023, 00:30
167
0
РБ Лейпциг нанес поражение Штутгарту и вышел на 2-е место в Бундеслиге
Getty Images/Global Images Ukraine

В стартовом матче 18-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» выиграл у «Штутгарта» со счетом 2:1.

Победу хозяевам поля принес дубль хавбека Доминика Собослаи. Гости забили один гол с пенальти, который реализовал Крис Фюрих.

«РБ Лейпциг» набрал 35 очков и вышел на 2-е место в Бундеслиге. 33 пункта имеет «Унион Берлин», а лидирует «Бавария» (36 баллов).

Бундеслига. 18-й тур, 27 января

РБ Лейпциг – Штутгарт – 2:1

Голы: Собослаи, 25, 49 – Фюрих, 68 (пен)

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Доминик Собослаи РБ Лейпциг - Штутгарт РБ Лейпциг Штутгарт чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Источник Sport.ua
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