РБ Лейпциг нанес поражение Штутгарту и вышел на 2-е место в Бундеслиге
Победу хозяевам поля принес дубль хавбека Доминика Собослаи
В стартовом матче 18-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» выиграл у «Штутгарта» со счетом 2:1.
Победу хозяевам поля принес дубль хавбека Доминика Собослаи. Гости забили один гол с пенальти, который реализовал Крис Фюрих.
«РБ Лейпциг» набрал 35 очков и вышел на 2-е место в Бундеслиге. 33 пункта имеет «Унион Берлин», а лидирует «Бавария» (36 баллов).
Бундеслига. 18-й тур, 27 января
РБ Лейпциг – Штутгарт – 2:1
Голы: Собослаи, 25, 49 – Фюрих, 68 (пен)
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