РБ Лейпциг – Штутгарт – 2:1. Победный дубль Собослаи. Видео голов, обзор

В пятницу, 27 января, в поединке 18-го тура чемпионата Германии отношения выяснили «РБ Лейпциг» и «Штутгарт».

Два гола в исполнении полузащитника Доминика Собослаи принесли «быкам» победу со счетом 2:1. В рядах «швабов» голом престижа отметился Фюрих, который на 68-й минуте реализовал пенальти.

Видеообзор матча «РБ Лейпциг» – «Штутгарт»