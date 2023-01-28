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Чемпионат Германии
РБ Лейпциг
27.01.2023, FT 2 : 1
Штутгарт
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Германия
28 января 2023, 02:52 | Обновлено 28 января 2023, 02:56
17
0

РБ Лейпциг – Штутгарт – 2:1. Победный дубль Собослаи. Видео голов, обзор

Вашему вниманию видеообзор матча чемпионата Германии

28 января 2023, 02:52 | Обновлено 28 января 2023, 02:56
17
0
РБ Лейпциг – Штутгарт – 2:1. Победный дубль Собослаи. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 27 января, в поединке 18-го тура чемпионата Германии отношения выяснили «РБ Лейпциг» и «Штутгарт».

Два гола в исполнении полузащитника Доминика Собослаи принесли «быкам» победу со счетом 2:1. В рядах «швабов» голом престижа отметился Фюрих, который на 68-й минуте реализовал пенальти.

Видеообзор матча «РБ Лейпциг» – «Штутгарт»

События матча

68’
ГОЛ ! С пенальти забил Крис Фюрих (Штутгарт).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Собослои (РБ Лейпциг).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Собослои (РБ Лейпциг).
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Источник Sport.ua
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