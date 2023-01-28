Руслан НЕЩЕРЕТ: «Цель – стать первым номером»
Голкипер «Динамо» – о продлении контракта с клубом
Украинский вратарь Руслан Нещерет прокомментировал продление контракта с киевским «Динамо».
«В первую очередь спасибо клубу за доверие. Играть в такой команде – это очень ответственно. Эмоции только положительные. Цель – стать первым номером, не скрываю этого. А с командой выиграть все возможные трофеи.
У нас очень классный коллектив, чувствую себя очень комфортно. Счастлив, что нахожусь здесь. В Киев приедем – проставлюсь, может, в ресторан сходим с ребятам», - сказал Нещерет.
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