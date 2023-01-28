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  4. Руслан НЕЩЕРЕТ: «Цель – стать первым номером»
Украина. Премьер лига
28 января 2023, 15:56 |
115
0

Руслан НЕЩЕРЕТ: «Цель – стать первым номером»

Голкипер «Динамо» – о продлении контракта с клубом

28 января 2023, 15:56 |
115
0
Руслан НЕЩЕРЕТ: «Цель – стать первым номером»
ФК Динамо Киев. Руслан Нещерет

Украинский вратарь Руслан Нещерет прокомментировал продление контракта с киевским «Динамо».

«В первую очередь спасибо клубу за доверие. Играть в такой команде – это очень ответственно. Эмоции только положительные. Цель – стать первым номером, не скрываю этого. А с командой выиграть все возможные трофеи.

У нас очень классный коллектив, чувствую себя очень комфортно. Счастлив, что нахожусь здесь. В Киев приедем – проставлюсь, может, в ресторан сходим с ребятам», - сказал Нещерет.

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Динамо Киев продление контракта Руслан Нещерет
Источник ФК Динамо Киев
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