Руслан НЕЩЕРЕТ: «Цель – стать первым номером»

Украинский вратарь Руслан Нещерет прокомментировал продление контракта с киевским «Динамо».

«В первую очередь спасибо клубу за доверие. Играть в такой команде – это очень ответственно. Эмоции только положительные. Цель – стать первым номером, не скрываю этого. А с командой выиграть все возможные трофеи.

У нас очень классный коллектив, чувствую себя очень комфортно. Счастлив, что нахожусь здесь. В Киев приедем – проставлюсь, может, в ресторан сходим с ребятам», - сказал Нещерет.