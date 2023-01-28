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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с голкипером
Украина. Премьер лига
28 января 2023, 14:07 |
1068
0

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с голкипером

Руслан Нещерет останется в клубе еще на пять лет

28 января 2023, 14:07 |
1068
0
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с голкипером
ФК Динамо Киев. Руслан Нещерет

«Динамо» Киев официально сообщило о продлении контракта с голкипером первой команды Русланом Нещеретом. Новое соглашение с 21-летним вратарем рассчитано на пять лет.

Нещерет является воспитанником академии «Динамо» Киев. За основную команду дебютировал 31 октября 2020 года. В нынешнем сезоне провел за команду 10 официальных матчей: 8 в УПЛ и 2 – в Лиге Европы.

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Динамо Киев Руслан Нещерет продление контракта
Источник ФК Динамо Киев
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