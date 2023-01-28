ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с голкипером

«Динамо» Киев официально сообщило о продлении контракта с голкипером первой команды Русланом Нещеретом. Новое соглашение с 21-летним вратарем рассчитано на пять лет.

Нещерет является воспитанником академии «Динамо» Киев. За основную команду дебютировал 31 октября 2020 года. В нынешнем сезоне провел за команду 10 официальных матчей: 8 в УПЛ и 2 – в Лиге Европы.