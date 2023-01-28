На выход. Кендзера и еще 4 игрока, которые могут покинуть Динамо

На первый в нынешнем году зарубежный тренировочный сбор «Динамо» отбыло в расширенном составе: сразу тридцать человек в обойме первой команды, плюс команда U-19, которая там же будет работать «на глазах» у Мирчи Луческу.

Понятное дело, что «впихнуть» всех желающих в стартовый протокол у многоопытного Луческу не получится ни при каких раскладах: штат явно раздут, коллектив нуждается в чистке. Да и, откровенно говоря, в аналогичном процессе нуждается и динамовская платежная ведомость.

Первым звоночком в этой связи стал уход из команды Кулача, отбывшего в Азербайджан. Прогнозируется, что стопами Влада (то есть, на выход) в нынешнее межсезонье пойдут еще несколько футболистов.

Sport.ua сыграл на опережение, определив список из пяти фамилий, которых в весеннем полусезоне может не оказаться в динамовской заявке.

Денис БОЙКО, голкипер. 34 года

Ю.Юрьев. Денис Бойко

После серьезнейшей травмы, полученной в октябре прошлого года в матче с «Рухом» и последующей операции на колене, Денис долгое время вынужденно находился вне игры. Собственно, он был в «игре» лишь потому, что перед этим травмировался основной голкипер «бело-синих» - Бущан.

Сейчас, во время турецкого сбора «Динамо», Бойко дома работает по индивидуальной программе. Желаем Денису скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Однако, к сожалению, место в составе киевской команды ему не светит. Если вдруг восстановившийся от травмы Бущан резко засобирается на выход (во что верится с трудом), «первым номером» команды станет Нещерет, уже созревший до серьезного уровня.

К тому же, в команде есть двое молодых и очень перспективных голкиперов – Моргун и Игнатенко. «Протиснуться» в этот тесный голкиперский строй Бойко будет очень и очень непросто. Если он хочет на закате карьеры получать игровую практику, а не числиться максимум третьим по ранжиру голкипером «Динамо», ему обязательно нужно уходить.

Томаш КЕНДЗЕРА, защитник. 28 лет

ФК Динамо Киев. Томаш Кендзера

Без этого защитника совсем недавно сложно было представить стартовый состав «Динамо». Теперь же представить можно. На мой субъективный взгляд, все, что мог Томаш дать/отдать «Динамо», он уже сделал. Больше из него «выжать» не получится.

Польский легионер является киевским динамовцем уже больше пяти лет. И если года три назад он был прогрессирующим, «голодным» футболистом, способным дать фору партнерам по позиции, то сейчас он заметно (опять-таки, на вой взгляд) сдал.

Скорее всего, виной регресса – рашистская агрессия в нашу страну. Кендзера долго метался – уходить или остаться. Решил остаться, но затем все же ушел в «Лех». Потом вернулся. Но уже каким-то другим: уставшим, опустошенным. Таким он является и сейчас. И дабы спасти свою карьеру, Томашу нужно сменить обстановку.

А «Динамо», если хочет заработать хотя бы какие-то деньги на Кендзере, нужно отпускать защитника в самое ближайшее время (контракт с поляком действует до лета 2024 года).

Тем более, что возможный уход Томаша ощутимой проблемой для киевлян не станет: есть Тымчик, есть универсальный Караваев, есть сразу несколько молодых и перспективных ребят из дубля.

Денис ГАРМАШ, полузащитник. 32 года

Ю.Юрьев. Денис Гармаш

Признаться, зимой 2020-го, после ухода Дениса в турецкий «Ризеспор» в аренду, лично мне казалось, что он уже не вернется в «Динамо».

На тот момент ситуация выглядела таким образом, что уход полузащитника (вынужденный или «добровольный» - в данном случае не суть) казался оптимальным и для него самого, и для киевского клуба.

Однако найти себя на новом месте импульсивному футболисту не удалось. Возможно, он и не пытался себя «искать», предпочтя возврат в Киев. И отполированное до дыр место на скамье для запасных.

Однако приход в киевскую команду Луческу оказался знаковым для Гармаша. Румынский тренер попробовал Дениса в атаке, и у того получилось. Не «фонтан», конечно, но явно лучше, чем у Беседина или Супряги. Так или иначе, но Гармашу удалось дважды войти в одну и ту же воду.

Но дальше его перспективы в родной команде – под большим знаком вопроса. Восстановился Беседин, заиграл Ванат. Плюс во второй команде есть сразу несколько молодых интересных нападающих, которые отбыли в Турцию с основой (Зоренко, Горбач, Шарай). Следовательно, место на острие атаки для Дениса вряд ли найдется.

Проблематично будет завоевать и место в центре полузащиты – на профильной позиции Дениса. Ни в опорной зоне, ни на месте «десятки» Гармаш не может считаться первоочередной «опцией» для главного тренера. Особенно с учетом недавнего прихода в команду Лонвейка и Пэрриса.

Так что если Гармаш еще хочет поиграть на хорошем уровне, ему придется сменить клубную прописку.

Александр АНДРИЕВСКИЙ, полузащитник. 28 лет

ФК Динамо Киев. Александр Андриевский

Так получилось, что Александр никогда не был основным игроком «Динамо». Воспитанник киевского футбола ранние годы «взрослой» карьеры провел в «Металлисте». Оттуда, весной 2015-го, перешел в «Динамо». Но ни при каком главном тренере пробиться в стартовый состав Александру не удалось. Его отдавали в аренды – в «Черноморец», «Зарю» - но и там закрепиться не получилось.

У Луческу Андриевский являлся игроком ротации. «Каши» не портил, когда выпадал шанс, но и на большее не претендовал. Сейчас на его позиции (игрок середины поля) у «Динамо» серьезный выбор (Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, отчасти Гармаш, Лонвейк, Яцык). Так что ради получения полноценного игрового времени Андриевскому лучше уйти в другую команду.

Владислав СУПРЯГА, нападающий. 22 года

Ю.Юрьев. Владислав Супряга

Что они не делают – не идут дела. И ведь не скажешь, что тот же Луческу не давал шансов Супряге. Скорее да, нежели нет. Однако в 2020 году после возвращения из аренды в «Днепре-1», Владу так и не удалось закрепиться в «Динамо». В то время он если чем и запомнился, так это, разве что, своими дичайшими промахами.

В начале прошлого года «от греха подальше» его решили отправить в итальянскую «Сампдорию». В аренду. С правом выкупа. Но в команде из Генуи молодой украинский форвард так и не заиграл. Психологическая уверенность, «изменившая» Владу после возвращения из Днепра в Киев, и в Италии дала о себе знать.

И он вернулся в «Динамо». В надежде заиграть с «энной» попытки.

Мне кажется, что и настоящая попытка будет хождением по мукам. Луческу не рассчитывает на этого футболиста, не видит его в основе. Возможно, он и будет иногда давать Владу игровое время, но в случае неудач форварда Мирча не будет миндальничать: выскажет все в лицо. И усадит на лавку. Причем где-то в самом углу.

Супряге всего-то 22 года, он до сих пор не «оперился» как следует. Он все еще перспективный. Ему очень нужно тренерское доверие. Тренерское терпение. И время.

Ничем из этих слагаемых нынешний динамовский тренер похвастаться не может. Посему ради спасения карьеры, ради обретения внутреннего спокойствия Владу лучше попроситься на выход.