ВИДЕО. Россия возвращается в спорт

МОК уже готов возвращать российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду и Паралимпиаду 2024! Как Международный Олимпийский Комитет подыгрывает россии и беларуси, почему и на каких условиях представителей страны-агрессора возвращают в спорт? Почему и как украинские футбольные клубы помогают терпеть европейцам россиян? Попробуем разобраться в новом видео.