Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Россия возвращается в спорт
Другие новости
28 января 2023, 14:41 | Обновлено 28 января 2023, 14:43
1780
1

ВИДЕО. Россия возвращается в спорт

Новое интересное видео на ютуб-канале Записки украинского болельщика

28 января 2023, 14:41 | Обновлено 28 января 2023, 14:43
1780
1
ВИДЕО. Россия возвращается в спорт

МОК уже готов возвращать российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду и Паралимпиаду 2024! Как Международный Олимпийский Комитет подыгрывает россии и беларуси, почему и на каких условиях представителей страны-агрессора возвращают в спорт? Почему и как украинские футбольные клубы помогают терпеть европейцам россиян? Попробуем разобраться в новом видео.

По теме:
НБА. Победы Милуоки и Голден Стэйта
ВИДЕО. Маррей, переодевайся! Защита греческого Бога. Циципас феерит на АО
ВИДЕО. Экс-динамовец зажигает в Бразилии. Суперудар с левой в нижний угол
видео
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не в марте. Бой Усик – Фьюри сместят по дате
Бокс | 27 января 2023, 14:11 4
Не в марте. Бой Усик – Фьюри сместят по дате
Не в марте. Бой Усик – Фьюри сместят по дате

Дата зависит от места проведения

Манор СОЛОМОН: «Шахтер? Начались закручивания гаек»
Футбол | 28 января 2023, 13:27 7
Манор СОЛОМОН: «Шахтер? Начались закручивания гаек»
Манор СОЛОМОН: «Шахтер? Начались закручивания гаек»

Вингер «Фулхэма» рассказал об уходе из «Шахтера»

ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
Другие виды | 28.01.2023, 00:48
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
Тете может расторгнуть аренду в Лионе, если найдет новый клуб
Футбол | 28.01.2023, 10:48
Тете может расторгнуть аренду в Лионе, если найдет новый клуб
Тете может расторгнуть аренду в Лионе, если найдет новый клуб
На выход. Кендзера и еще 4 игрока, которые могут покинуть Динамо
Футбол | 28.01.2023, 11:50
На выход. Кендзера и еще 4 игрока, которые могут покинуть Динамо
На выход. Кендзера и еще 4 игрока, которые могут покинуть Динамо
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alex906
А покажите кто у нас против ? Хоть одно выступление президента украинского НОК 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Поражение с сыном легенды клуба. Динамо все-таки сыграло матч с сербами
Поражение с сыном легенды клуба. Динамо все-таки сыграло матч с сербами
26.01.2023, 19:10
Футбол
Страница Василия Ломаченко в Instagram закрыта для украинцев
Страница Василия Ломаченко в Instagram закрыта для украинцев
26.01.2023, 22:46 14
Бокс
Посол Украины в Австралии отреагировал на скандал с отцом Джоковича
Посол Украины в Австралии отреагировал на скандал с отцом Джоковича
27.01.2023, 11:55 4
Теннис
Выход Зинченко не помог. Манчестер Сити минимально одолел Арсенал
Выход Зинченко не помог. Манчестер Сити минимально одолел Арсенал
27.01.2023, 23:57 11
Футбол
Довбик интересен клубу из Англии. Он может помочь сохранить прописку в АПЛ
Довбик интересен клубу из Англии. Он может помочь сохранить прописку в АПЛ
26.01.2023, 18:10 21
Футбол
Владислав Кулач: от лучшего бомбардира УПЛ до изгнанника Динамо
Владислав Кулач: от лучшего бомбардира УПЛ до изгнанника Динамо
27.01.2023, 11:50 8
Футбол
За шаг до финала. Костюк проиграла в полуфинале парного разряда Aus Open
За шаг до финала. Костюк проиграла в полуфинале парного разряда Aus Open
27.01.2023, 04:33 9
Теннис
ЧЕ-2023 по биатлону. Анастасия Меркушина выиграла золото в спринте
ЧЕ-2023 по биатлону. Анастасия Меркушина выиграла золото в спринте
27.01.2023, 13:00 9
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности