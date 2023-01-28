Другие новости28 января 2023, 14:41 | Обновлено 28 января 2023, 14:43
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ВИДЕО. Россия возвращается в спорт
Новое интересное видео на ютуб-канале Записки украинского болельщика
28 января 2023, 14:41 | Обновлено 28 января 2023, 14:43
1780
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МОК уже готов возвращать российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду и Паралимпиаду 2024! Как Международный Олимпийский Комитет подыгрывает россии и беларуси, почему и на каких условиях представителей страны-агрессора возвращают в спорт? Почему и как украинские футбольные клубы помогают терпеть европейцам россиян? Попробуем разобраться в новом видео.
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