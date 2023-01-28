Рой КИН: «Арсенал продолжит выигрывать в АПЛ»

Легендарный экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прокомментировал поражение «Арсенала» от «Манчестер Сити» 0:1 в 1/16 финала Кубка Англии:

«Сложно оценить «Арсенал» из-за состава, который они выставили. Можно было понять, что этот матч не был для них приоритетом. Они стремятся стать чемпионами Англии. Я уверен, что лондонцы продолжат выигрывать в АПЛ. Они скажут, что им пришлось пожертвовать этим турниром. В этом матче я ожидал от «Арсенала» большего, но они разочаровали».