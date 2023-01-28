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  4. Рой КИН: «Арсенал продолжит выигрывать в АПЛ»
Англия
28 января 2023, 13:53 |
375
1

Рой КИН: «Арсенал продолжит выигрывать в АПЛ»

Легендарный хавбек – о вылете «Канониров» из Кубка Англии

28 января 2023, 13:53 |
375
1
Рой КИН: «Арсенал продолжит выигрывать в АПЛ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рой Кин

Легендарный экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прокомментировал поражение «Арсенала» от «Манчестер Сити» 0:1 в 1/16 финала Кубка Англии:

«Сложно оценить «Арсенал» из-за состава, который они выставили. Можно было понять, что этот матч не был для них приоритетом. Они стремятся стать чемпионами Англии. Я уверен, что лондонцы продолжат выигрывать в АПЛ. Они скажут, что им пришлось пожертвовать этим турниром. В этом матче я ожидал от «Арсенала» большего, но они разочаровали».

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Рой Кин Арсенал Лондон Кубок Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Сити - Арсенал
Источник ITV.com
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