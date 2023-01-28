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  4. Зинченко получил среднюю оценку от WhoScored за матч с Манчестер Сити
Англия
28 января 2023, 13:13 | Обновлено 28 января 2023, 13:23
549
2

Зинченко получил среднюю оценку от WhoScored за матч с Манчестер Сити

Украинец вышел на замену во втором тайме

28 января 2023, 13:13 | Обновлено 28 января 2023, 13:23
549
2
Зинченко получил среднюю оценку от WhoScored за матч с Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В поединке 1/16 финала Кубка Англии лондонский «Арсенал» на выезде проиграл «Манчестер Сити» со счетом 0:1.

В составе «канониров» на замену на 66 минуте вышел украинский левый защитник Александр Зинченко. Он получил от авторитетного портала WhoScored среднюю оценку – 6,1.

Лучшим игроком поединка стал полузащитник «Манчестер Сити» Натан Аке. У автора победного гола достаточно высокий балл – 8,2.

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WhoScored Кубок Англии по футболу Арсенал Лондон Манчестер Сити Александр Зинченко Манчестер Сити - Арсенал Натан Аке
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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anacreon
О Боже, знову ці безглузді хускори, на які не звертає уваги ніхто в світі, окрім двох спортивних сайтів України. Перестаньте ганьбитись. Краще знайдіть дійсно поважні і авторитетні британські спортивні видання, які ставлять оцінки, оцінюючи гру, а не рахуючи паси.
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+1
Alex906
Так он там был лучший 
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-1
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