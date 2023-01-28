Англия28 января 2023, 13:13 | Обновлено 28 января 2023, 13:23
549
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Зинченко получил среднюю оценку от WhoScored за матч с Манчестер Сити
Украинец вышел на замену во втором тайме
28 января 2023, 13:13 | Обновлено 28 января 2023, 13:23
549
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В поединке 1/16 финала Кубка Англии лондонский «Арсенал» на выезде проиграл «Манчестер Сити» со счетом 0:1.
В составе «канониров» на замену на 66 минуте вышел украинский левый защитник Александр Зинченко. Он получил от авторитетного портала WhoScored среднюю оценку – 6,1.
Лучшим игроком поединка стал полузащитник «Манчестер Сити» Натан Аке. У автора победного гола достаточно высокий балл – 8,2.
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Комментарии 2
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О Боже, знову ці безглузді хускори, на які не звертає уваги ніхто в світі, окрім двох спортивних сайтів України. Перестаньте ганьбитись. Краще знайдіть дійсно поважні і авторитетні британські спортивні видання, які ставлять оцінки, оцінюючи гру, а не рахуючи паси.
Так он там был лучший
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