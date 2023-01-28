Зинченко получил среднюю оценку от WhoScored за матч с Манчестер Сити

В поединке 1/16 финала Кубка Англии лондонский «Арсенал» на выезде проиграл «Манчестер Сити» со счетом 0:1.

В составе «канониров» на замену на 66 минуте вышел украинский левый защитник Александр Зинченко. Он получил от авторитетного портала WhoScored среднюю оценку – 6,1.

Лучшим игроком поединка стал полузащитник «Манчестер Сити» Натан Аке. У автора победного гола достаточно высокий балл – 8,2.