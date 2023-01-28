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  4. Хуахин. Костюк, Ястремская и Цуренко узнали соперниц
WTA
28 января 2023, 13:06 | Обновлено 28 января 2023, 13:36
360
1

Хуахин. Костюк, Ястремская и Цуренко узнали соперниц

Три украинки сыграют в основной сетке

28 января 2023, 13:06 | Обновлено 28 января 2023, 13:36
360
1
Хуахин. Костюк, Ястремская и Цуренко узнали соперниц
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Состоялась жеребьевка основной сетки турнира WTA 250 в Хуахине (Тайланд). На турнире выступят три украинки – Марта Костюк, Даяна Ястремская и Леся Цуренко.

Костюк получила пятый номер посева и в первом раунде сыграет с одной из победительниц квалификации.

Даяна Ястремская сыграет с японкой Моюкой Утидзимой, а Цуренко – с Исалин Бонавентюр из Бельгии. Для украинок это будут первые матчи с этими соперницами.

Ранее из квалификации турнира в Хуахине вылетела Иванна Ястремская.

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WTA Хуахин Леся Цуренко Марта Костюк Даяна Ястремская
Источник WTA
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Алексей
Ястремская покажет класс  как всегда 
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