Хуахин. Костюк, Ястремская и Цуренко узнали соперниц

Состоялась жеребьевка основной сетки турнира WTA 250 в Хуахине (Тайланд). На турнире выступят три украинки – Марта Костюк, Даяна Ястремская и Леся Цуренко.

Костюк получила пятый номер посева и в первом раунде сыграет с одной из победительниц квалификации.

Даяна Ястремская сыграет с японкой Моюкой Утидзимой, а Цуренко – с Исалин Бонавентюр из Бельгии. Для украинок это будут первые матчи с этими соперницами.

Ранее из квалификации турнира в Хуахине вылетела Иванна Ястремская.