Хуахин. Костюк, Ястремская и Цуренко узнали соперниц
Три украинки сыграют в основной сетке
Состоялась жеребьевка основной сетки турнира WTA 250 в Хуахине (Тайланд). На турнире выступят три украинки – Марта Костюк, Даяна Ястремская и Леся Цуренко.
Костюк получила пятый номер посева и в первом раунде сыграет с одной из победительниц квалификации.
Даяна Ястремская сыграет с японкой Моюкой Утидзимой, а Цуренко – с Исалин Бонавентюр из Бельгии. Для украинок это будут первые матчи с этими соперницами.
Ранее из квалификации турнира в Хуахине вылетела Иванна Ястремская.
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