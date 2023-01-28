ХАВИ: «Если не победим Жирону – это катастрофа»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от матча 19-го тура Ла Лиги против «Жироны», за которую теперь выступает Виктор Цыганков:

«По сравнению с предыдущим сезоном мы находимся в отличном положении — лидерство в Ла Лиге, выход в полуфинал Кубка Испании и победа в Суперкубке. Прекрасный период.

Это «Барселона», и мы должны победить «Жирону». Если не победим, это будет катастрофой. Так что давайте наслаждаться нашим текущим положением до начала игры».