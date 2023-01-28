ХАВИ: «Если не победим Жирону – это катастрофа»
Тренер «Барселоны» надеется только на победу
Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от матча 19-го тура Ла Лиги против «Жироны», за которую теперь выступает Виктор Цыганков:
«По сравнению с предыдущим сезоном мы находимся в отличном положении — лидерство в Ла Лиге, выход в полуфинал Кубка Испании и победа в Суперкубке. Прекрасный период.
Это «Барселона», и мы должны победить «Жирону». Если не победим, это будет катастрофой. Так что давайте наслаждаться нашим текущим положением до начала игры».
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