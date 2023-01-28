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  4. ХАВИ: «Если не победим Жирону – это катастрофа»
Испания
28 января 2023, 11:57 |
406
0

ХАВИ: «Если не победим Жирону – это катастрофа»

Тренер «Барселоны» надеется только на победу

28 января 2023, 11:57 |
406
0
ХАВИ: «Если не победим Жирону – это катастрофа»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от матча 19-го тура Ла Лиги против «Жироны», за которую теперь выступает Виктор Цыганков:

«По сравнению с предыдущим сезоном мы находимся в отличном положении — лидерство в Ла Лиге, выход в полуфинал Кубка Испании и победа в Суперкубке. Прекрасный период.

Это «Барселона», и мы должны победить «Жирону». Если не победим, это будет катастрофой. Так что давайте наслаждаться нашим текущим положением до начала игры».

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Хави Барселона
Источник ФК Барселона
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