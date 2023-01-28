Арсенал изменил поведение на трансферном рынке из-за Мудрика

Авторитетный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио считает, что после того, как «Челси» перехватил у «Арсенала» Михаила Мудрика, «Канониры» решили пересмотреть свое поведение на трансферном рынке.

Он объясняет это на примере трансфера Якуба Кивиора, которого «Арсенал» недавно приобрел у «Специи»:

«Переход центрбека «Специи» Якуба Кивиора был странным. После того как произошла неудача с трансфером Мудрика, «Арсенал» хотел заключить с агентами, клубами и всеми сторонами контракты, чтобы они не могли говорить о сделке, пока она не будет завершена.

Когда о Мудрике все говорили, а затем «Челси» пришёл и забрал игрока, «Арсенал», вероятно, решил соблюдать «режим тишины».

Никто не знал о подписании Кивиора до самого конца. И я понимаю «Арсенал», потому что «Челси» может прийти и предложить больше за каждого футболиста, которого они хотят».