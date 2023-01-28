Шахтеру на заметку. Стало известно, сколько Ботафого хочет за Джеффиньо

Клуб бразильской Серии А «Ботафого», главным тренером которого является экс-наставник «Шахтера» Луиш Каштру, ведет предварительные консультации с представителями «горняков» о возможной продаже 23-летнего левого вингера Джеффиньо.

Об интересе «Шахтера» к Джеффиньо впервые сообщалось в конце декабря минувшего года. Тогда «горняки» запрашивали стоимость вингера, но в «Ботафого» дали понять, что не заинтересованы в продаже игрока, хотя руководство этого клуба все-таки определило сумму, которая может переломить ситуацию.

По информации Sport.ua, «Ботафого» будет готов отпустить Джеффиньо в «Шахтер» или другой клуб, если получит по игроку предложение на 10 миллионов евро.

Оценочная стоимость вингера на Transfermarkt составляет 1,5 миллиона евро. Его контракт с бразильским клубом действует до 31 декабря 2025-го.