О нем запрашивал Шахтер. Ботафого не заинтересован в продаже Джеффиньо
Впрочем, бразильский клуб определил стоимость, за которую будет готов отпустить вингера
Руководство бразильского «Ботафого», главным тренером которого является экс-коуч «Шахтера» Луиш Каштру, не заинтересовано в продаже 22-летнего левого вингера Джеффиньо.
Запрос на футболиста недавно присылал «Шахтер», однако пока непонятно, смогут ли «горняки» согласовать трансфер хавбека.
Сообщается, что в «Ботафого» все-таки определили стоимость, которую будут считать приемлемой за Джеффиньо, и которая может позволить потенциальному претенденту подписать игрока.
В бразильской Серии А-2022 Джеффиньо провел 24 матча, в которых отличился 2 забитыми мячами и 3 результативными передачами.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Джуд Беллингем вошел в пятерку
Олег Рыбальченко с 2014 года защищал Украину