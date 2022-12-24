О нем запрашивал Шахтер. Ботафого не заинтересован в продаже Джеффиньо

Руководство бразильского «Ботафого», главным тренером которого является экс-коуч «Шахтера» Луиш Каштру, не заинтересовано в продаже 22-летнего левого вингера Джеффиньо.

Запрос на футболиста недавно присылал «Шахтер», однако пока непонятно, смогут ли «горняки» согласовать трансфер хавбека.

Сообщается, что в «Ботафого» все-таки определили стоимость, которую будут считать приемлемой за Джеффиньо, и которая может позволить потенциальному претенденту подписать игрока.

В бразильской Серии А-2022 Джеффиньо провел 24 матча, в которых отличился 2 забитыми мячами и 3 результативными передачами.