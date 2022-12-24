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  4. О нем запрашивал Шахтер. Ботафого не заинтересован в продаже Джеффиньо
Украина. Премьер лига
24 декабря 2022, 11:00 |
211
0

О нем запрашивал Шахтер. Ботафого не заинтересован в продаже Джеффиньо

Впрочем, бразильский клуб определил стоимость, за которую будет готов отпустить вингера

24 декабря 2022, 11:00 |
211
0
О нем запрашивал Шахтер. Ботафого не заинтересован в продаже Джеффиньо
Getty Images/Global Images Ukraine. Джеффиньо

Руководство бразильского «Ботафого», главным тренером которого является экс-коуч «Шахтера» Луиш Каштру, не заинтересовано в продаже 22-летнего левого вингера Джеффиньо.

Запрос на футболиста недавно присылал «Шахтер», однако пока непонятно, смогут ли «горняки» согласовать трансфер хавбека.

Сообщается, что в «Ботафого» все-таки определили стоимость, которую будут считать приемлемой за Джеффиньо, и которая может позволить потенциальному претенденту подписать игрока.

В бразильской Серии А-2022 Джеффиньо провел 24 матча, в которых отличился 2 забитыми мячами и 3 результативными передачами.

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Источник FogãoNET
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