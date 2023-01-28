Бывший тренер Шальке ушел на покой из-за проблем со здоровьем

Нидерландский специалист Хуб Стевенс объявил о том, что завершил свою тренерскую карьеру. 69-летний уроженец Ситтарда признался, что ему даже пришлось отказался от предложения, полученного от одного из нидерландских клубов.

«Я больше не рискую. В этом году мне исполнится 70, моя тренерская карьера определенно завершена. Мое тело послало четкое предупреждение, хотя я чувствую себя хорошо. Врачи поставили диагноз перикардит», – заявил Стевенс.

Стевенс провел большую часть своей карьеры в стане немецкого клуба «Шальке». Он тренировал «кобальтовых» с 1996 по 2002 год, а также с сентября 2011 по декабрь 2012 года. С 2015 года Хуб входил в руководство клуба, а также дважды временно исполнял обязанности главного тренера.

Также Хуб Стевенс тренировал среди прочего ПСВ, «Роду», «Гамбург» и «Штутгарт».