Экс-звезда Шальке и ПСВ завершила карьеру

Известный перуанский форвард Джефферсон Фарфан объявил о завершении карьеры в возрасте 38 лет. Фарфан является воспитанником «Алианса» Лима, в которой начинал и завершил свою карьеру.

Форвард известен прежде всего по выступлениям за ПСВ (2004 – 2008 годы) и «Шальке» (2008 – 2015). Также играл за «Аль-Джазиру» и московский «Локомотив».

В период с 2003 по 2021 годы Фарфан провел 102 матча за сборную Перу и отличился в них 27 голами.