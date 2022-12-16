Другие новости16 декабря 2022, 21:02 |
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Экс-звезда Шальке и ПСВ завершила карьеру
Джефферсон Фарфан повесил бутсы на гвоздь
16 декабря 2022, 21:02 |
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Известный перуанский форвард Джефферсон Фарфан объявил о завершении карьеры в возрасте 38 лет. Фарфан является воспитанником «Алианса» Лима, в которой начинал и завершил свою карьеру.
Форвард известен прежде всего по выступлениям за ПСВ (2004 – 2008 годы) и «Шальке» (2008 – 2015). Также играл за «Аль-Джазиру» и московский «Локомотив».
В период с 2003 по 2021 годы Фарфан провел 102 матча за сборную Перу и отличился в них 27 голами.
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