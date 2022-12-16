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16 декабря 2022, 21:02 |
727
0

Экс-звезда Шальке и ПСВ завершила карьеру

Джефферсон Фарфан повесил бутсы на гвоздь

16 декабря 2022, 21:02 |
727
0
Экс-звезда Шальке и ПСВ завершила карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Джефферсон Фарфан

Известный перуанский форвард Джефферсон Фарфан объявил о завершении карьеры в возрасте 38 лет. Фарфан является воспитанником «Алианса» Лима, в которой начинал и завершил свою карьеру.

Форвард известен прежде всего по выступлениям за ПСВ (2004 – 2008 годы) и «Шальке» (2008 – 2015). Также играл за «Аль-Джазиру» и московский «Локомотив».

В период с 2003 по 2021 годы Фарфан провел 102 матча за сборную Перу и отличился в них 27 голами.

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Джефферсон Фарфан завершение карьеры
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