И Зинченко не помогает. Арсенал подтвердил беспомощность против Ман Сити
У «канониров» черная серия в играх с «горожанами»
В пятницу, 27 января, в матче Кубка Англии «Манчестер Сити» на своем поле выяснил отношения с лондонским «Арсеналом» и добился победы со счетом 1:0. Этот успех позволил команде Пепа Гвардиолы завоевать путевку в 1/8 финала турнира.
«Манчестер Сити» смог обыграть «Арсенал» в 13 раз в 14-ти последних очных встречах команд во всех турнирах.
Последний раз «канониры» побеждали «Сити» в июле 2020 года – 2:0 в поединке 1/2 финала Кубка Англии.
Напомним, 15 февраля «Арсенал» и «Манчестер Сити» померятся силами в чемпионате Англии. Игра состоится в Лондоне.
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