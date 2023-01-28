И Зинченко не помогает. Арсенал подтвердил беспомощность против Ман Сити

В пятницу, 27 января, в матче Кубка Англии «Манчестер Сити» на своем поле выяснил отношения с лондонским «Арсеналом» и добился победы со счетом 1:0. Этот успех позволил команде Пепа Гвардиолы завоевать путевку в 1/8 финала турнира.

«Манчестер Сити» смог обыграть «Арсенал» в 13 раз в 14-ти последних очных встречах команд во всех турнирах.

Последний раз «канониры» побеждали «Сити» в июле 2020 года – 2:0 в поединке 1/2 финала Кубка Англии.

Напомним, 15 февраля «Арсенал» и «Манчестер Сити» померятся силами в чемпионате Англии. Игра состоится в Лондоне.