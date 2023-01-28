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  4. И Зинченко не помогает. Арсенал подтвердил беспомощность против Ман Сити
Англия
28 января 2023, 04:16 |
383
0

И Зинченко не помогает. Арсенал подтвердил беспомощность против Ман Сити

У «канониров» черная серия в играх с «горожанами»

28 января 2023, 04:16 |
383
0
И Зинченко не помогает. Арсенал подтвердил беспомощность против Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 27 января, в матче Кубка Англии «Манчестер Сити» на своем поле выяснил отношения с лондонским «Арсеналом» и добился победы со счетом 1:0. Этот успех позволил команде Пепа Гвардиолы завоевать путевку в 1/8 финала турнира.

«Манчестер Сити» смог обыграть «Арсенал» в 13 раз в 14-ти последних очных встречах команд во всех турнирах.

Последний раз «канониры» побеждали «Сити» в июле 2020 года – 2:0 в поединке 1/2 финала Кубка Англии.

Напомним, 15 февраля «Арсенал» и «Манчестер Сити» померятся силами в чемпионате Англии. Игра состоится в Лондоне.

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Арсенал Лондон Манчестер Сити Манчестер Сити - Арсенал Кубок Англии по футболу
Источник BBC
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