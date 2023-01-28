Назар ВОЛОШИН: «Второй Цыганков? Лучше первый Волошин»
Полузащитник «Динамо» Киев – о новом контракте с клубом
19-летний Назар Волошин поделился своими планами после подписания нового контракта с киевским «Динамо». Напомним, хавбек поставил подпись под договором, который будет действовать до лета 2027 года.
– Какие цели ставишь перед собой на ближайшие четыре года, подписав новый контракт?
– Хочу приносить как можно больше побед «Динамо», прогрессировать и чтобы все получалось.
– Какие личные цели имеешь сейчас в «Динамо»?
– Забивать как можно больше голов, а также попасть и закрепиться в основном составе.
– Что значит для молодого парня подписать контракт с лучшим клубом страны?
– Это мечта детства, еще с выступлений в Академии. И благодаря упорной работе этот день настал.
– Ты уже неделю находишься на сборах с «Динамо». Это уже не первый подготовительный этап с бело-синими для тебя. Чем нынешний сбор отличается от предыдущих лично тебе?
– Выступая за «Кривбасс» в аренде, я набрался смелости, добавилось опыта, благодаря чему сейчас психологически легче и тренироваться, и играть.
– Тебя называют «вторым Цыганковым». Как ты относишься к подобному сравнению?
– Лучше пусть говорят «первый Волошин».
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