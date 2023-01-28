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  4. Назар ВОЛОШИН: «Второй Цыганков? Лучше первый Волошин»
Украина. Премьер лига
28 января 2023, 03:34 |
52
0

Назар ВОЛОШИН: «Второй Цыганков? Лучше первый Волошин»

Полузащитник «Динамо» Киев – о новом контракте с клубом

28 января 2023, 03:34 |
52
0
Назар ВОЛОШИН: «Второй Цыганков? Лучше первый Волошин»
ФК Динамо Киев. Назар Волошин

19-летний Назар Волошин поделился своими планами после подписания нового контракта с киевским «Динамо». Напомним, хавбек поставил подпись под договором, который будет действовать до лета 2027 года.

– Какие цели ставишь перед собой на ближайшие четыре года, подписав новый контракт?

– Хочу приносить как можно больше побед «Динамо», прогрессировать и чтобы все получалось.

– Какие личные цели имеешь сейчас в «Динамо»?

– Забивать как можно больше голов, а также попасть и закрепиться в основном составе.

– Что значит для молодого парня подписать контракт с лучшим клубом страны?

– Это мечта детства, еще с выступлений в Академии. И благодаря упорной работе этот день настал.

– Ты уже неделю находишься на сборах с «Динамо». Это уже не первый подготовительный этап с бело-синими для тебя. Чем нынешний сбор отличается от предыдущих лично тебе?

– Выступая за «Кривбасс» в аренде, я набрался смелости, добавилось опыта, благодаря чему сейчас психологически легче и тренироваться, и играть.

– Тебя называют «вторым Цыганковым». Как ты относишься к подобному сравнению?

– Лучше пусть говорят «первый Волошин».

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Назар Волошин Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ФК Динамо Киев
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