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  4. ОГНЕНОВИЧ: «Сделаю все, чтобы Металлист играл с сердцем»
Украина. Премьер лига
28 января 2023, 02:10 |
37
0

ОГНЕНОВИЧ: «Сделаю все, чтобы Металлист играл с сердцем»

Новый наставник «Металлиста» – о целях работы с командой

28 января 2023, 02:10 |
37
0
ОГНЕНОВИЧ: «Сделаю все, чтобы Металлист играл с сердцем»
ФК Металлист. Перица Огненович

Новоиспеченный исполняющий обязанности главного тренера «Металлиста» Перица Огненович прокомментировал свое назначение и рассказал о планах.

– Пан Огненович, поздравляем вас с назначением! Только неделю назад вы начали работать в тренерском штабе «Металлиста», а уже сегодня – вы исполняющий обязанности главного тренера. Какие эмоции испытываете от назначения?

– Я очень рад, что мне предоставили возможность работать в «Металлисте». Знаю, что это хороший клуб, ранее показывавший очень серьезные результаты в еврокубках. Хочу вам сказать, что в Европе все еще помнят об этом славном клубе, знают его. Очень благодарен руководству «Металлиста» за доверие и назначение.

– Вы сказали, что в Европе знают «Металлист». Чем, в частности, известен наш клуб, кроме результатов в матчах еврокубков?

– Во-первых, он известен своими невероятными и многочисленными болельщиками. Мне действительно есть с чем сравнивать, ведь я много лет играл и работал в Сербии, все же знают какие страстные у нас фанаты. Мне очень жаль из-за того, что сегодня вынуждены переживать болельщики «Металлиста» и украинцы в целом. Я хочу, чтобы наша команда была для харьковчан отрадой, чтобы наша игра дарила им положительные эмоции. Поэтому, я сделаю все, чтобы мы играли с сердцем для этих людей и чтобы в итоге заняли как можно выше место в турнирной таблице УПЛ.

– В какой футбол будет играть «Металлист» под вашим руководством, какие задачи будут стоять перед командой?

– Я знаком с философией футбольного клуба «Металлист». Ключевые моменты состоят в контроле мяча, в постоянной сосредоточенности на атаках. Такой футбол мне близок, мы будем работать над тем, чтобы наша игра была содержательной и атакующей.

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Перица Огненович Металлист Харьков чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ФК Металлист
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