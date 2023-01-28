Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Эспаньол потерпел фиаско в выездном матче против Альмерии
Чемпионат Испании
Альмерия
27.01.2023, FT 3 : 1
Эспаньол
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
28 января 2023, 01:34 | Обновлено 28 января 2023, 01:35
23
0

ВИДЕО. Эспаньол потерпел фиаско в выездном матче против Альмерии

У хозяев поля голы забили Луис Суарес, Лео Баптистао и Франсиско Портильо

28 января 2023, 01:34 | Обновлено 28 января 2023, 01:35
23
0
ВИДЕО. Эспаньол потерпел фиаско в выездном матче против Альмерии
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 19-го тура чемпионата Испании «Альмерия» выиграла у «Эспаньола» со счетом 3:1.без побед.

У хозяев поля голы забили Луис Хавьер Суарес, Лео Баптистао и Франсиско Портильо. Голом престижа ответил Хоселу.

«Альмерия» набрала 22 очка и поднялась на 11-е место.

Лига 1. 19-й тур, 27 января

Альмерия – Эспаньол – 3:1

Голы: Суарес, 21, Лео Батистао, 61, Портильо, 77 – Хоселу, 90+3

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Хоселу (Эспаньол).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Франциско Портильо (Альмерия).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Лео Баптистао (Альмерия).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Суарес (Альмерия).
По теме:
Манчестер Сити – Арсенал – 1:0. Аккуратный прокат от Аке. Видео гола, обзор
ВИДЕО. Соперник Шахтера в Лиге Европы проиграл Бретонское дерби во Франции
ВИДЕО. Болонья обыграла Специю. Коваленко травмировался в дебюте матча
чемпионат Испании по футболу Альмерия Эспаньол Ла Лига видео голов и обзор Лео Баптистао Франсиско Портильо Луис Хавьер Суарес Хоселу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧЕ-2023 по биатлону. Анастасия Меркушина выиграла золото в спринте
Биатлон | 27 января 2023, 13:00 6
ЧЕ-2023 по биатлону. Анастасия Меркушина выиграла золото в спринте
ЧЕ-2023 по биатлону. Анастасия Меркушина выиграла золото в спринте

Первая медаль высшей пробы для сборной Украины

Выход Зинченко не помог. Манчестер Сити минимально одолел Арсенал
Футбол | 27 января 2023, 23:57 4
Выход Зинченко не помог. Манчестер Сити минимально одолел Арсенал
Выход Зинченко не помог. Манчестер Сити минимально одолел Арсенал

«Горожане» прошли в 1/8 финала Кубка Англии благодаря голу Аке

На войне с россией погиб известный украинский легкоатлет
Война | 27.01.2023, 10:22
На войне с россией погиб известный украинский легкоатлет
На войне с россией погиб известный украинский легкоатлет
Владислав Кулач: от лучшего бомбардира УПЛ до изгнанника Динамо
Футбол | 27.01.2023, 11:50
Владислав Кулач: от лучшего бомбардира УПЛ до изгнанника Динамо
Владислав Кулач: от лучшего бомбардира УПЛ до изгнанника Динамо
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Под нагрузками такие результаты вполне могут быть»
Футбол | 27.01.2023, 22:35
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Под нагрузками такие результаты вполне могут быть»
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Под нагрузками такие результаты вполне могут быть»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Россия готовит наступление в феврале-марте, готова воевать годами
Россия готовит наступление в феврале-марте, готова воевать годами
27.01.2023, 15:12 28
Война
«Милевский в Киеве, у него проблемы». Артем не может найти себя
«Милевский в Киеве, у него проблемы». Артем не может найти себя
26.01.2023, 13:11 29
Футбол
Поражение с сыном легенды клуба. Динамо все-таки сыграло матч с сербами
Поражение с сыном легенды клуба. Динамо все-таки сыграло матч с сербами
26.01.2023, 19:10
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера и сборной Украины нашел новый клуб в Турции
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера и сборной Украины нашел новый клуб в Турции
26.01.2023, 21:50 1
Футбол
Требуют 5 млн долларов. Майка Тайсона снова обвинили в изнасиловаловании
Требуют 5 млн долларов. Майка Тайсона снова обвинили в изнасиловаловании
26.01.2023, 07:36 6
Бокс
С восхитительным голом в конце. Шахтер вырвал ничью против Копера на сборах
С восхитительным голом в конце. Шахтер вырвал ничью против Копера на сборах
27.01.2023, 18:20 35
Футбол
Сбили 47 ракет. Залужный рассказал об эффективной работе ПВО
Сбили 47 ракет. Залужный рассказал об эффективной работе ПВО
26.01.2023, 13:23 1
Война
Леброн Джеймс. В шаге от величия
Леброн Джеймс. В шаге от величия
26.01.2023, 15:46
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности