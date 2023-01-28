Испания28 января 2023, 01:34 | Обновлено 28 января 2023, 01:35
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ВИДЕО. Эспаньол потерпел фиаско в выездном матче против Альмерии
У хозяев поля голы забили Луис Суарес, Лео Баптистао и Франсиско Портильо
28 января 2023, 01:34 | Обновлено 28 января 2023, 01:35
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В матче 19-го тура чемпионата Испании «Альмерия» выиграла у «Эспаньола» со счетом 3:1.без побед.
У хозяев поля голы забили Луис Хавьер Суарес, Лео Баптистао и Франсиско Портильо. Голом престижа ответил Хоселу.
«Альмерия» набрала 22 очка и поднялась на 11-е место.
Лига 1. 19-й тур, 27 января
Альмерия – Эспаньол – 3:1
Голы: Суарес, 21, Лео Батистао, 61, Портильо, 77 – Хоселу, 90+3
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Хоселу (Эспаньол).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Франциско Портильо (Альмерия).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Лео Баптистао (Альмерия).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Суарес (Альмерия).
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