С Кевином не получилось. Шахтер переключился на трансфер другого бразильца

Донецкий «Шахтер» после ухода Михаила Мудрика пытается приобрести вингера для усиления атаки.

После неудачной попытки договориться о трансфере 20-летнего Кевина из «Палмейраса» горняки переключились на другого игрока. «Палмейрас» хотел за трансфер футболиста более чем 10 млн евро.

По данным ТаТоТаке, в сферу интересов Шахтер попал 22-летний хавбек Джеффиньо из «Ботафого», на которого также претендует французский «Лион».

«Горняки» также изучают возможность подписания 18-летнего венесуэльца Кевина Келси, контракт которого принадлежит уругвайскому клубу «Бостон Ривер».