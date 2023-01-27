С Кевином не получилось. Шахтер переключился на трансфер другого бразильца
22-летний хавбек Джеффиньо из «Ботафого» попал на карандаш горняков
Донецкий «Шахтер» после ухода Михаила Мудрика пытается приобрести вингера для усиления атаки.
После неудачной попытки договориться о трансфере 20-летнего Кевина из «Палмейраса» горняки переключились на другого игрока. «Палмейрас» хотел за трансфер футболиста более чем 10 млн евро.
По данным ТаТоТаке, в сферу интересов Шахтер попал 22-летний хавбек Джеффиньо из «Ботафого», на которого также претендует французский «Лион».
«Горняки» также изучают возможность подписания 18-летнего венесуэльца Кевина Келси, контракт которого принадлежит уругвайскому клубу «Бостон Ривер».
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