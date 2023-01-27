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  4. С Кевином не получилось. Шахтер переключился на трансфер другого бразильца
Украина. Премьер лига
27 января 2023, 23:17 | Обновлено 27 января 2023, 23:30
881
1

С Кевином не получилось. Шахтер переключился на трансфер другого бразильца

22-летний хавбек Джеффиньо из «Ботафого» попал на карандаш горняков

27 января 2023, 23:17 | Обновлено 27 января 2023, 23:30
881
1
С Кевином не получилось. Шахтер переключился на трансфер другого бразильца
Getty Images/Global Images Ukraine. Джеффиньо

Донецкий «Шахтер» после ухода Михаила Мудрика пытается приобрести вингера для усиления атаки.

После неудачной попытки договориться о трансфере 20-летнего Кевина из «Палмейраса» горняки переключились на другого игрока. «Палмейрас» хотел за трансфер футболиста более чем 10 млн евро.

По данным ТаТоТаке, в сферу интересов Шахтер попал 22-летний хавбек Джеффиньо из «Ботафого», на которого также претендует французский «Лион».

«Горняки» также изучают возможность подписания 18-летнего венесуэльца Кевина Келси, контракт которого принадлежит уругвайскому клубу «Бостон Ривер».

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Джеффиньо Кевин трансферы УПЛ трансферы Ботафого Палмейрас Шахтер Донецк Кевин Келси Бостон Ривер ТаТоТаке Михаил Спиваковский
Источник ТаТоТаке
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Maks_krot
Нужно пару хороших игроков срочно подписать 
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