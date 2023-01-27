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Украина. Премьер лига
27 января 2023, 21:21 | Обновлено 27 января 2023, 21:26
725
1

Зинченко остался в запасе Арсенала на матч Кубка Англии против Ман Сити

Украинец не попал в стартовый состав

27 января 2023, 21:21 | Обновлено 27 января 2023, 21:26
725
1
Зинченко остался в запасе Арсенала на матч Кубка Англии против Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

26-летний украинский защитник Александр Зинченко не попал в стартовый состав «Арсенала» на матч 1/16 финала Кубка Англии против «Манчестер Сити».

«Арсенал»: Тернер – Томиясу, Холдинг, Габриэл, Тирни, Джака, Партей, Виейра, Троссард, Сака, Нкетия.

«Манчестер Сити»: Ортега – Льюис, Стоунз, Аканджи, Аке, Родриго, Де Брюйне, Гюндоган, Марез, Грилиш, Холанд.

Поединок начнется в 22:00 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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donnerwetter
Иначе бы ему КДБ шею намылил.
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