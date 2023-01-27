Украина. Премьер лига27 января 2023, 21:21 | Обновлено 27 января 2023, 21:26
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Зинченко остался в запасе Арсенала на матч Кубка Англии против Ман Сити
Украинец не попал в стартовый состав
27 января 2023, 21:21 | Обновлено 27 января 2023, 21:26
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26-летний украинский защитник Александр Зинченко не попал в стартовый состав «Арсенала» на матч 1/16 финала Кубка Англии против «Манчестер Сити».
«Арсенал»: Тернер – Томиясу, Холдинг, Габриэл, Тирни, Джака, Партей, Виейра, Троссард, Сака, Нкетия.
«Манчестер Сити»: Ортега – Льюис, Стоунз, Аканджи, Аке, Родриго, Де Брюйне, Гюндоган, Марез, Грилиш, Холанд.
Поединок начнется в 22:00 по Киеву.
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