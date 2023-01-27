Наставник Жироны: «Мне казалось, что подписать Цыганкова будет сложно»
Мичел Санчес – о подписании украинского вингера
Главный тренер «Жироны» Мичел Санчес поделился мнением об украинском вингере Викторе Цыганкове, которым недавно усилился испанский клуб.
«Когда Пере Гвардиола (агент, - прим.) и Кике Карсель (спортдиректор – прим.) рассказали о такой возможности, то мне казалось, что завершить эту сделку будет сложно. Но у Пере есть свои рычаги, чтобы иметь возможность убеждать.
Это хорошее дополнение в качестве. Цыганков – быстрый вингер, хорошо играет 1 в 1 и забивает. Ему нужно время для адаптации», - сказал Мичел.
Напомним, завтра, 28 января, Цыганков может дебютировать за «Жирону» в поединке против «Барселоны». Встреча начнется в 17:15 по Киеву.
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