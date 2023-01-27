Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Наставник Жироны: «Мне казалось, что подписать Цыганкова будет сложно»
Испания
27 января 2023, 20:35 | Обновлено 27 января 2023, 20:41
979
3

Наставник Жироны: «Мне казалось, что подписать Цыганкова будет сложно»

Мичел Санчес – о подписании украинского вингера

27 января 2023, 20:35 | Обновлено 27 января 2023, 20:41
979
3
Наставник Жироны: «Мне казалось, что подписать Цыганкова будет сложно»
ФК Жирона. Виктор Цыганков

Главный тренер «Жироны» Мичел Санчес поделился мнением об украинском вингере Викторе Цыганкове, которым недавно усилился испанский клуб.

«Когда Пере Гвардиола (агент, - прим.) и Кике Карсель (спортдиректор – прим.) рассказали о такой возможности, то мне казалось, что завершить эту сделку будет сложно. Но у Пере есть свои рычаги, чтобы иметь возможность убеждать.

Это хорошее дополнение в качестве. Цыганков – быстрый вингер, хорошо играет 1 в 1 и забивает. Ему нужно время для адаптации», - сказал Мичел.

Напомним, завтра, 28 января, Цыганков может дебютировать за «Жирону» в поединке против «Барселоны». Встреча начнется в 17:15 по Киеву.

По теме:
Интер может бесплатно подписать Фирмино
ОФИЦИАЛЬНО. Рух подписал бразильского защитника
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона продлила контракт с основным защитником
Жирона Виктор Цыганков трансферы трансферы Ла Лиги Мичел Санчес
Источник Sport.es
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Контролирует ситуацию. Суркис приехал на сбор Динамо в Турцию
Футбол | 27 января 2023, 16:11 1
Контролирует ситуацию. Суркис приехал на сбор Динамо в Турцию
Контролирует ситуацию. Суркис приехал на сбор Динамо в Турцию

Президент пообщался с главным тренером

ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
Другие виды | 27 января 2023, 02:18 5
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)

Турнир пройдет с 11 по 29 января в Польше и Швеции

Страница Василия Ломаченко в Instagram закрыта для украинцев
Бокс | 26.01.2023, 22:46
Страница Василия Ломаченко в Instagram закрыта для украинцев
Страница Василия Ломаченко в Instagram закрыта для украинцев
Россия готовит наступление в феврале-марте, готова воевать годами
Война | 27.01.2023, 15:12
Россия готовит наступление в феврале-марте, готова воевать годами
Россия готовит наступление в феврале-марте, готова воевать годами
Лунин близок к уходу из Реала. Назван следующий клуб украинского голкипера
Футбол | 27.01.2023, 09:35
Лунин близок к уходу из Реала. Назван следующий клуб украинского голкипера
Лунин близок к уходу из Реала. Назван следующий клуб украинского голкипера
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Remark
Если бы не война и не желание самого игрока уйти, то было бы ой как сложно. В спокойные времена, когда денег было вагон и маленькая тележка, то сильно добровольно (легко) Динамо отпускало своих игроков?
А двум "пассажирам" снизу желаю меньше желчи внутри себя, потому что она (желчь) когда-то со временем разъест и их самих.
Ответить
-1
Павел Гришин
За копейки и ещё с суркнамо,не складно.
Ответить
-1
AK.228
😂😂
Чого складно!?
Чувак бажав втікти з болота опезешного
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Скандал! Отец Джоковича поприветствовал рашистов и сфоткался с Z-идиотами
Скандал! Отец Джоковича поприветствовал рашистов и сфоткался с Z-идиотами
26.01.2023, 06:45 11
Теннис
Пеп ГВАРДИОЛА: «Не думаю, что мы зря продали Зинченко»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Не думаю, что мы зря продали Зинченко»
26.01.2023, 15:38 8
Футбол
Он ушел за деньгами. Легенда Арсенала упрекнул Мудрика за трансфер в Челси
Он ушел за деньгами. Легенда Арсенала упрекнул Мудрика за трансфер в Челси
25.01.2023, 20:21 8
Футбол
Довбик интересен клубу из Англии. Он может помочь сохранить прописку в АПЛ
Довбик интересен клубу из Англии. Он может помочь сохранить прописку в АПЛ
26.01.2023, 18:10 21
Футбол
Дудченко выиграл серебро ЧЕ-2023 в индивидуальной гонке
Дудченко выиграл серебро ЧЕ-2023 в индивидуальной гонке
25.01.2023, 16:53 4
Биатлон
Есть условия. МОК готов допустить российских спортсменов к соревнованиям
Есть условия. МОК готов допустить российских спортсменов к соревнованиям
25.01.2023, 22:29 31
Олимпийские игры
«Милевский в Киеве, у него проблемы». Артем не может найти себя
«Милевский в Киеве, у него проблемы». Артем не может найти себя
26.01.2023, 13:11 28
Футбол
Стала известна первая финалистка Australian Open
Стала известна первая финалистка Australian Open
26.01.2023, 12:28 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности