Контролирует ситуацию. Суркис приехал на сбор Динамо в Турцию

Официальный сайт «Динамо» сообщил о том, что президент клуба Игорь Суркис прибыл в Турцию, чтобы оценить условия подготовки киевлян ко второй части сезона.

Суркис пообщался с тренером Мирчей Луческу, обсудив насущные вопросы. «Динамо» в первом матче на сборе уступило «Рапиду» со счетом 0:4.

Клуб в январе успел продать лидера команды Виктора Цыганкова, а также отпустил форварда Владислава Кулача.