Украина. Премьер лига27 января 2023, 16:11 |
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Контролирует ситуацию. Суркис приехал на сбор Динамо в Турцию
Президент пообщался с главным тренером
27 января 2023, 16:11 |
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Официальный сайт «Динамо» сообщил о том, что президент клуба Игорь Суркис прибыл в Турцию, чтобы оценить условия подготовки киевлян ко второй части сезона.
Суркис пообщался с тренером Мирчей Луческу, обсудив насущные вопросы. «Динамо» в первом матче на сборе уступило «Рапиду» со счетом 0:4.
Клуб в январе успел продать лидера команды Виктора Цыганкова, а также отпустил форварда Владислава Кулача.
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Хтось колись бачив виступи цього індивіда на банківських чи енергетичних професійних / бізнесових форумах, може доклади або лекції читав на тему "Енергетичні системи та їх управління" або "Банківська справа"?