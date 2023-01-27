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  4. Контролирует ситуацию. Суркис приехал на сбор Динамо в Турцию
Украина. Премьер лига
27 января 2023, 16:11 |
1018
1

Контролирует ситуацию. Суркис приехал на сбор Динамо в Турцию

Президент пообщался с главным тренером

27 января 2023, 16:11 |
1018
1
Контролирует ситуацию. Суркис приехал на сбор Динамо в Турцию
ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Официальный сайт «Динамо» сообщил о том, что президент клуба Игорь Суркис прибыл в Турцию, чтобы оценить условия подготовки киевлян ко второй части сезона.

Суркис пообщался с тренером Мирчей Луческу, обсудив насущные вопросы. «Динамо» в первом матче на сборе уступило «Рапиду» со счетом 0:4.

Клуб в январе успел продать лидера команды Виктора Цыганкова, а также отпустил форварда Владислава Кулача.

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Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 1
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Rolan Stkomarovskiy
А чим же ще займатися цьому відомому банкіру та енергетику України, власнику декількох обленерго та банку.
Хтось колись бачив виступи цього індивіда на банківських чи енергетичних професійних / бізнесових форумах, може доклади або лекції читав на тему "Енергетичні системи та їх управління" або "Банківська справа"?
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