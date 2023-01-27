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  4. ФОТО. Барселона показала новый комплект формы
Испания
27 января 2023, 12:45 |
896
0

ФОТО. Барселона показала новый комплект формы

Футболки выполнены в цветах каталонского флага

27 января 2023, 12:45 |
896
0
ФОТО. Барселона показала новый комплект формы
ФК Барселона

«Барселона» презентовала четвертый комплект формы на нынешний сезон. Он выполнен в цветах каталонского флага, логотип «Барселоны» расположен по центру:

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Источник ФК Барселона
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