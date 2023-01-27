Испания27 января 2023, 12:45 |
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ФОТО. Барселона показала новый комплект формы
Футболки выполнены в цветах каталонского флага
27 января 2023, 12:45 |
896
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«Барселона» презентовала четвертый комплект формы на нынешний сезон. Он выполнен в цветах каталонского флага, логотип «Барселоны» расположен по центру:
𝐏𝐫𝐢𝐝𝐞 💛— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 27, 2023
+𝗖𝗔𝗧𝗔𝗟𝗨𝗡𝗬𝗔 +𝗕𝗔𝗥𝗖̧𝗔 pic.twitter.com/0vS1O9rutd
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