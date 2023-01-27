«Не чувствовал поддержку». Кулач назвал причину ухода из Динамо

Украинский форвард Владислав Кулач, который перешел в азербайджанскую «Зиру», назвал причину своего ухода из «Динамо» Киев:

«Я решил покинуть «Динамо», потому что не играл полтора года и это очень тяжело. У меня появилось предложение, я обдумал и согласился. Я рад, что познакомился с ребятами, командой, но в футбольном плане было не очень хорошо.

Травмы были, это действительно так, я это не скрываю. Все это знают. Но я не чувствовал поддержку, однако чувствовал отношение от тренера, из-за которого понял, что я не смогу там играть».