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  4. «Не чувствовал поддержку». Кулач назвал причину ухода из Динамо
Украина. Премьер лига
27 января 2023, 12:19 |
364
0

«Не чувствовал поддержку». Кулач назвал причину ухода из Динамо

Форварду нужна игровая практика

27 января 2023, 12:19 |
364
0
«Не чувствовал поддержку». Кулач назвал причину ухода из Динамо
ФК Динамо Киев. Владислав Кулач

Украинский форвард Владислав Кулач, который перешел в азербайджанскую «Зиру», назвал причину своего ухода из «Динамо» Киев:

«Я решил покинуть «Динамо», потому что не играл полтора года и это очень тяжело. У меня появилось предложение, я обдумал и согласился. Я рад, что познакомился с ребятами, командой, но в футбольном плане было не очень хорошо.

Травмы были, это действительно так, я это не скрываю. Все это знают. Но я не чувствовал поддержку, однако чувствовал отношение от тренера, из-за которого понял, что я не смогу там играть».

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Владислав Кулач Динамо Киев Зира
Источник YouTube
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