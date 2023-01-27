Посол Украины в Австралии отреагировал на скандал с отцом Джоковича

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко прокомментировал скандал вокруг отца Новака Джоковича Срджана, который позировал на видео с сербскими фанатами, которые скандировали пророссийские кричалки и держали в руках портрет владимира путина:

«Это неприемлемо, это позор для турнира. Необходимо принять соответствующие меры.

Важно спросить у Новака Джоковича его мнение по поводу этой ситуации. Он поддерживает путина? Он поддерживает войну в Украине? Что он думает о поведении своего отца?».

Напомним, Федерация тенниса Австралии сделала предупреждение Джоковичу-старшему и предостерегла его от каких-либо политических жестов в дальнейшем.