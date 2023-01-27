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Australian Open
27 января 2023, 11:55 |
330
1

Посол Украины в Австралии отреагировал на скандал с отцом Джоковича

Василий Мирошниченко осудил действия Срджана Джоковича

27 января 2023, 11:55 |
330
1
Посол Украины в Австралии отреагировал на скандал с отцом Джоковича
Instagram. Срджан Джокович

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко прокомментировал скандал вокруг отца Новака Джоковича Срджана, который позировал на видео с сербскими фанатами, которые скандировали пророссийские кричалки и держали в руках портрет владимира путина:

«Это неприемлемо, это позор для турнира. Необходимо принять соответствующие меры.

Важно спросить у Новака Джоковича его мнение по поводу этой ситуации. Он поддерживает путина? Он поддерживает войну в Украине? Что он думает о поведении своего отца?».

Напомним, Федерация тенниса Австралии сделала предупреждение Джоковичу-старшему и предостерегла его от каких-либо политических жестов в дальнейшем.

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Срджан Джокович Новак Джокович Australian Open 2023 российско-украинская война
Источник ABC
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Комментарии 1
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Alex906
А к кому он обращается этот посол ? Его же никто не слушает .Всем начхать .Если бы это украинец что-то такое выкинул шуму бы было .
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