«Слово «патриотизм» мы забыли». Конфликт украинских теннисистов и ФТУ

Вице-президент и исполнительный директор федерации тенниса Украины Евгений Зукин рассказал о конфликте с украинскими теннисистами перед поединком сборной Украины со сборной Венгрии на Кубке Дэвиса:

– В прошлом году случился, назовем его так, конфликт, между ФТУ и игроками, по итогам которого мы не собрали основной состав на матч против Венгрии. Игроки говорили о том, что федерация не выполнила, те условия, которые они предлагали и что эти условия, не настолько велики, чтобы их не выполнить. Как бы вы прокомментировали происходящее между федерацией и игроками?



– Наверное, это можно назвать конфликтом, можно как угодно иначе. Это касается обеих сборных. Я думаю, что любая деятельность – это бизнес. Наш бизнес не прибыльный, а планово убыточный. Федерация не получает никаких дивидендов и прибыли, все реинвестируется в развитие тенниса. Все материальные обязательства, которые федерация брала на себя перед игроками, она все выполнила. Если кто-то говорит по-другому, он просто врет. Рассказы, что мы украли какую-то помощь… Надо же разобраться в вопросе. Нет ни одного доказательства. Это все «ОБС» – «одна баба сказала». Люди сами себе в голове нарисовали цифры, которые решили, что им обязаны заплатить. Им сказали: «Нет, только такие цифры». «Нет, вы нам должны». Не должны. Мы об этом не договаривались.

- Все уперлось только в финансовый вопрос?



– Именно так. Ни в чем больше конфликта нет. Я говорил о наших преимуществах, но я честно могу сказать, в чем наш недостаток: к сожалению, за все это время мы с игроками не стали одним целым. У нас есть федерация и есть игроки. И они никогда не стеснялись об этом говорить на всех интервью, что мы боремся с федерацией за гонорары. Хотя игроки должны быть составной частью федерации.

– Но разве на ваш взгляд, в этом нет вины федерации?



– Есть и я об этом и говорю - это то, что мы можем занести себе только в пассив. В этом, наверное, есть и наша вина. Все всегда упиралось в деньги. Слово «патриотизм» мы забыли давным-давно. Просто война каким-то образом всколыхнула эмоции и позволила подумать, что это слово может вернуться, но это опять же была моя ошибка.

– Матч против Барбадоса в начале марта действительно игроки сыграли бесплатно?



– Да, сыграли бесплатно.

– Но тогда, как вы прокомментируете слова игроков о том, что им сказали, что деньги, которые были выделены на матч пойдут на помощь ВСУ?



– Это фантазии. Я этого никогда не говорил. Если кто-то мне может сказать, когда я это говорил? Никогда. И про матч против США то же самое. Девочки, которые там играли, они ничего не получили. Люда Киченок писала в своем посте, что деньги пошли на украинский теннис. Март месяц. Начинается война. У нас есть организация, которая непонятно вообще, будет существовать через месяц или не будет. Нам надо зарезервировать хоть какое-то финансирование на несколько месяцев, платить зарплаты, минимальную помощь оказывать сотням теннисистам, которым пришлось выехать за границу. У меня телефон садился за 3 часа, я его перезаряжал опять.

Передать деньги ВСУ – тогда и таких слов не было. Дальше уже пошли манипуляции. На Кубке Дэвиса в марте вопрос был очень простой. Там от ITF были такие смешные деньги, что они никому не были интересны.

– На данный момент, диалог прекращен с игроками, с которыми нет договоренности или вы продолжаете искать пути для консенсуса?



– Со мной они перестали общаться. Я отошел от проведения переговоров с игроками.

Занимается ли этим Михаил Филима? Во-первых, Михаил Филима работает в Министерстве главным тренером, он автоматически за это отвечает. Как капитан сборной в Кубке Билли Джин Кинг он отвечает за приглашение девочек. Переговорами по матчу с Ливаном занималась Елена Андреева, она занималась переговорами и с Сачко, и с Крутых. Их финансовые аппетиты нам не подходят.