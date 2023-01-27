Англия27 января 2023, 10:23 |
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Продержался два месяца. Уиган уволил Коло Туре
Экс-защитник «Арсенала» и «Ман Сити» остался без работы
27 января 2023, 10:23 |
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Клуб Чемпионшипа «Уиган» официально сообщил об увольнении с поста главного тренера Коло Туре. 41-летний ивуариец продержался на своей должности менее двух месяцев – его назначили в конце ноября.
Увольнение Туре связано с провальными результатами команды: в 9 матчах «Уиган» под его руководством не одержал ни одной победы и лишь трижды сыграл вничью.
Для Коло Туре работа с «Уиганом» была первым самостоятельным тренерским опытом в карьере.
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