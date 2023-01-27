Продержался два месяца. Уиган уволил Коло Туре

Клуб Чемпионшипа «Уиган» официально сообщил об увольнении с поста главного тренера Коло Туре. 41-летний ивуариец продержался на своей должности менее двух месяцев – его назначили в конце ноября.

Увольнение Туре связано с провальными результатами команды: в 9 матчах «Уиган» под его руководством не одержал ни одной победы и лишь трижды сыграл вничью.

Для Коло Туре работа с «Уиганом» была первым самостоятельным тренерским опытом в карьере.