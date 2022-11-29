Экс-защитник Ливерпуля и Манчестер Сити возглавил клуб из Чемпионшипа

Экс-игрок топ-клубов из АПЛ Коло Туре возглавил английский футбольный клуб «Уиган», который выступает в Чемпионшипе.

41-летний защитник за свою карьеру сыграл в «Ливерпуле», «Манчестер Сити», «Арсенале», а также выступал за сборную Кот-д'Ивуара. Отметим, что Коло работал в тренерском штабе «Лестера» под руководством Брендона Роджерса.

К слову, соглашение Коло Туре с «Уиганом» рассчитано на три года.

Первый матч на посту главного тренер в новом клубе Туре проведет 10 декабря против «Миллуолла».

Интересно, что один из клубов в Чемпионшипе также возглавляет бывший игрок «Манчестер Сити» Венсан Компани, который ранее подшутил над Криштиану Роналду.