Экс-защитник Ливерпуля и Манчестер Сити возглавил клуб из Чемпионшипа
Коло Туре стал главным тренером «Уигана»
Экс-игрок топ-клубов из АПЛ Коло Туре возглавил английский футбольный клуб «Уиган», который выступает в Чемпионшипе.
41-летний защитник за свою карьеру сыграл в «Ливерпуле», «Манчестер Сити», «Арсенале», а также выступал за сборную Кот-д'Ивуара. Отметим, что Коло работал в тренерском штабе «Лестера» под руководством Брендона Роджерса.
К слову, соглашение Коло Туре с «Уиганом» рассчитано на три года.
Первый матч на посту главного тренер в новом клубе Туре проведет 10 декабря против «Миллуолла».
Интересно, что один из клубов в Чемпионшипе также возглавляет бывший игрок «Манчестер Сити» Венсан Компани, который ранее подшутил над Криштиану Роналду.
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