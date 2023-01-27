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Бавария
28.01.2023 19:30 - : -
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Германия
27 января 2023, 07:27 |
44
0

Бавария – Айнтрахт. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Поединок состоится 28 января в 19:30 по Киеву

27 января 2023, 07:27 |
44
0
Бавария – Айнтрахт. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

28 января на «Альянц Арена» пройдет матч 18-го тура Бундеслиги 1, в котором «Бавария» встретится с «Айнтрахтом» (Франкфурт). Старт поединка запланирован на 18:30 по киевскому времени.

Бавария

Команда будет в основном ориентироваться на борьбу в Лиге чемпионов. В прошлом цикле там немцы сыграли неудачно, вылетев уже в четвертьфинале от скромного соперника, «Вильярреала». И Нагельсманн прекрасно понимает, что вторую осечку подобного рода могут и не простить. При этом на Бундеслигу в Мюнхене уже привычно рассматривают как некий свой «задний двор», где все равно все закончится очередной «серебряной салатницей». Отсюда и только 10 побед в 15 первых поединках до затяжной паузы - ну и что, если все равно получилось уйти на перерыв на 1-м месте? Зимний отрезок начался только с ничьей, пусть эти 1-1 сыграны в гостях против сильного «РБ Лейпциг». Но после этого чуть не проиграли дома «Кельну» - спас гол Киммиха на 90-й минуте.

Айнтрахт (Франкфурт)

Клуб проводит 2-й сезон под руководством Гласнера. Можно только удивляться руководству «Вольфсбурга», которое отпустило Оливера после того, как он поднял «волков» на 4-е место. Австриец на новом месте допустил падение новых подопечных в нижнюю часть итоговой турнирной таблицы Бундеслиги. Но все это с лихвой компенсировала победа в Лиге Европы. В новом цикле «орлы» ухитряются давать результат на обоих «фронтах». Получив пропуск в Лугу чемпионов, немцы смогли там пробиться в плей-офф с компании с «Тоттенхэмом», оставив за спиной и «Марсель», и «Спортинг». При этом в Бундеслиге представитель Франкфурта-на-Майне закрепился в группе лидеров. 21-го января, после паузы, разгромили 3-0 «Шальке». С более сильным «Фрайбургом», еще и в гостях, после этого ограничились ничьей 1-1.

Статистика личных встреч

В 2021-м году «Айнтрахт» выиграл оба поединка со счетом 2-1. Но потом дважды сильнее оказалась «Бавария».

Прогноз

Букмекерские конторы рассматривают «Баварию» безоговорочным фаворитом. Но она не впечатляет после паузы - ставим на «Айнтрахт» при форе «+2 гола» с коэффициентом - 1,63 по Parimatch.

Parimatch
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Источник Sport.ua
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