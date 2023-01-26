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Кубок Испании
Валенсия
26.01.2023, FT 1 : 3
Атлетик
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Испания
26 января 2023, 23:23 | Обновлено 26 января 2023, 23:43
137
0

Атлетик обыграл Валенсию и вышел в полуфинал Кубка Испании

У команды из Бильбао голы забили Икер Муньяин, Нико Уильямс и Микель Весга

26 января 2023, 23:23 | Обновлено 26 января 2023, 23:43
137
0
Атлетик обыграл Валенсию и вышел в полуфинал Кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/4 финала Кубка Испании «Атлетик» на выезде обыграл «Валенсию» со счетом 3:1.

У команды из Бильбао голами отметились Икер Муньяин, Нико Уильямс и Микель Весга (пен). Игрок «Атлетика» Оскар де Маркос забил в свои ворота.

«Атлетик» вышел в полуфинал Кубка Испании и ожидает итоги жеребьевки.

Кубок Испании. 1/4 финала, 26 января

Валенсия – Атлетик Б – 1:3

Гол: Оскар де Маркос, 43 (автогол) – Икер Муньяин, 35, Нико Уильямс, 45, Микель Весга, 74 (пен)

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Кубок Испании по футболу Валенсия - Атлетик Валенсия Атлетик Бильбао Икер Муньяин Нико Уильямс Микель Весга Оскар де Маркос автогол
Источник Sport.ua
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