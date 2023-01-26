Атлетик обыграл Валенсию и вышел в полуфинал Кубка Испании

В матче 1/4 финала Кубка Испании «Атлетик» на выезде обыграл «Валенсию» со счетом 3:1.

У команды из Бильбао голами отметились Икер Муньяин, Нико Уильямс и Микель Весга (пен). Игрок «Атлетика» Оскар де Маркос забил в свои ворота.

«Атлетик» вышел в полуфинал Кубка Испании и ожидает итоги жеребьевки.

Кубок Испании. 1/4 финала, 26 января

Валенсия – Атлетик Б – 1:3

Гол: Оскар де Маркос, 43 (автогол) – Икер Муньяин, 35, Нико Уильямс, 45, Микель Весга, 74 (пен)