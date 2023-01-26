Роналду снова не забил. Аль-Наср выбыл в полуфинале саудовского Суперкубка
«Аль-Наср» проиграл «Аль-Иттихаду» со счетом 1:3
В полуфинальном матче Суперкубка Саудовской Аравии «Аль-Наср» проиграл «Аль-Иттихаду» со счетом 1:3.
Знаменитый португальский форвард Криштиану Роналду не смог забить уже во втором официальном матче за «Аль-Наср».
У «Аль-Насра» отличился Андерсон Талиска, но это не помогло клубу выйти в финал.
Финал четырех проходит в саудовском Эр-Рияде. В матче за трофей 29 января «Аль-Иттихад» сыграет против «Аль-Фейха», который в другом полуфинале обыграл «Аль-Хиляль» (1:0).
Суперкубок Саудовской Аравии
Полуфиналы, 26 января
Аль-Иттихад – Аль-Наср – 3:1
Голы: Ромариньо, 15, Хамдала, 43, Аль-Шанкити, 90+4 – Талиска, 67.
Аль-Фейха – Аль-Хиляль – 1:0
Гол: Паулиньо, 21
Сетка финала четырех
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