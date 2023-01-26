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26 января 2023, 22:23 | Обновлено 26 января 2023, 22:55
1171
2

Роналду снова не забил. Аль-Наср выбыл в полуфинале саудовского Суперкубка

«Аль-Наср» проиграл «Аль-Иттихаду» со счетом 1:3

26 января 2023, 22:23 | Обновлено 26 января 2023, 22:55
1171
2
Роналду снова не забил. Аль-Наср выбыл в полуфинале саудовского Суперкубка
Getty Images/Global Images Ukraine

В полуфинальном матче Суперкубка Саудовской Аравии «Аль-Наср» проиграл «Аль-Иттихаду» со счетом 1:3.

Знаменитый португальский форвард Криштиану Роналду не смог забить уже во втором официальном матче за «Аль-Наср».

У «Аль-Насра» отличился Андерсон Талиска, но это не помогло клубу выйти в финал.

Финал четырех проходит в саудовском Эр-Рияде. В матче за трофей 29 января «Аль-Иттихад» сыграет против «Аль-Фейха», который в другом полуфинале обыграл «Аль-Хиляль» (1:0).

Суперкубок Саудовской Аравии

Полуфиналы, 26 января

Аль-Иттихад – Аль-Наср – 3:1

Голы: Ромариньо, 15, Хамдала, 43, Аль-Шанкити, 90+4 – Талиска, 67.

Аль-Фейха – Аль-Хиляль – 1:0

Гол: Паулиньо, 21

Сетка финала четырех

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Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду Андерсон Талиска Ромариньо Суперкубок Саудовской Аравии по футболу Аль-Фейха Аль-Хиляль Аль-Иттихад
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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jugulator
Вот так номер. А ведь во время ЧМ здесь писали, что Роналду в прекрасной форме, и Тен Хаг с Сантушем зря маринуют его на банке.
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+2
Cruijff
Роналду під-наср Аль-насру?)
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0
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