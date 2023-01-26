Рио ФЕРДИНАНД: «Представьте, что будет, когда Мудрик будет полностью готов»

44-летний бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд в ожидании феерии украинца в АПЛ.

«Должен сказать, что Мудрик, кстати, своим первым касанием выпустил мяч из игры. Каждый из студии посмотрел друг на друга: «Сколько за него выложили? 80 миллионов фунтов?

Но уже вторым касанием он получил желтую карточку для Милнера, пытавшегося его сбить, понимая, что Мудрик уйдет от него. Реактивные двигатели заработали.

Мудрик – быстрый! Этот парень еще даже не в форме, он не играл последние шесть недель. Представьте, что произойдет, когда он будет полностью готов», – сказал Фердинанд.

Ранее Рио Фердинанд назвал Мудрика устрашающей силой для крайних защитников.