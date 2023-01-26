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Англия
26 января 2023, 19:23 | Обновлено 26 января 2023, 19:29
794
0

Рио ФЕРДИНАНД: «Представьте, что будет, когда Мудрик будет полностью готов»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии продолжает раздавать комплименты Михаилу Мудрику

26 января 2023, 19:23 | Обновлено 26 января 2023, 19:29
794
0
Рио ФЕРДИНАНД: «Представьте, что будет, когда Мудрик будет полностью готов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

44-летний бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд в ожидании феерии украинца в АПЛ.

«Должен сказать, что Мудрик, кстати, своим первым касанием выпустил мяч из игры. Каждый из студии посмотрел друг на друга: «Сколько за него выложили? 80 миллионов фунтов?

Но уже вторым касанием он получил желтую карточку для Милнера, пытавшегося его сбить, понимая, что Мудрик уйдет от него. Реактивные двигатели заработали.

Мудрик – быстрый! Этот парень еще даже не в форме, он не играл последние шесть недель. Представьте, что произойдет, когда он будет полностью готов», – сказал Фердинанд.

Ранее Рио Фердинанд назвал Мудрика устрашающей силой для крайних защитников.

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Рио Фердинанд Михаил Мудрик
Источник Football London
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