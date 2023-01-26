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  4. Шахтер отклонил предложение Интернасьонала о выкупе Витао
Украина. Премьер лига
26 января 2023, 17:35 |
505
1

Шахтер отклонил предложение Интернасьонала о выкупе Витао

Бразильский клуб был готов заплатить 2,5 миллиона евро

26 января 2023, 17:35 |
505
1
Шахтер отклонил предложение Интернасьонала о выкупе Витао
internacional.com.br. Витао

Донецкий «Шахтер» отклонил предложение бразильского «Интернасьонала» о выкупе контракта центрбека Витао, который выступает за «колорадос» на правах аренды.

«Интернасьонал» был готов заплатить за защитника 14 миллионов бразильских реалов (около 2,5 миллионов евро) в рассрочку, но это предложение не устроило «горняков».

«Шахтер» хотел бы выручить от трансфера Витао минимум 40 миллионов реалов (7,2 миллиона евро). При этом, у украинцев есть предложения по игроку от других клубов.

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Источник Revista Colorada
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Фанькин кот
Пусть в Шахту возвращается. Лишним не будет.
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