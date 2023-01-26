Шахтер отклонил предложение Интернасьонала о выкупе Витао

Донецкий «Шахтер» отклонил предложение бразильского «Интернасьонала» о выкупе контракта центрбека Витао, который выступает за «колорадос» на правах аренды.

«Интернасьонал» был готов заплатить за защитника 14 миллионов бразильских реалов (около 2,5 миллионов евро) в рассрочку, но это предложение не устроило «горняков».

«Шахтер» хотел бы выручить от трансфера Витао минимум 40 миллионов реалов (7,2 миллиона евро). При этом, у украинцев есть предложения по игроку от других клубов.