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  4. Пеп ГВАРДИОЛА: «Если Барселона позовет меня – я поеду»
Англия
26 января 2023, 16:53 |
1451
0

Пеп ГВАРДИОЛА: «Если Барселона позовет меня – я поеду»

Тренер «Манчестер Сити» не забывает о родном клубе

26 января 2023, 16:53 |
1451
0
Пеп ГВАРДИОЛА: «Если Барселона позовет меня – я поеду»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола признался, что по-прежнему привязан ко своему бывшему клубу, «Барселоне»:

«Отношения Артеты с «Арсеналом» похожи на мои с «Барселоной». Я могу тренировать «Манчестер Сити», могу работать где угодно, но, если «Барселона» позовёт меня, я поеду в «Барселону». Это мой клуб».

Гвардиола является воспитанником «Барселоны», и провел в ней большую часть свою карьеру игрока. Позже возглавлял каталонцев в 2008 – 2012 годах.

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Пеп Гвардиола Манчестер Сити Барселона
Источник Mundo Deportivo
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