Пеп ГВАРДИОЛА: «Если Барселона позовет меня – я поеду»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола признался, что по-прежнему привязан ко своему бывшему клубу, «Барселоне»:

«Отношения Артеты с «Арсеналом» похожи на мои с «Барселоной». Я могу тренировать «Манчестер Сити», могу работать где угодно, но, если «Барселона» позовёт меня, я поеду в «Барселону». Это мой клуб».

Гвардиола является воспитанником «Барселоны», и провел в ней большую часть свою карьеру игрока. Позже возглавлял каталонцев в 2008 – 2012 годах.