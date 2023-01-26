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  4. Пеп ГВАРДИОЛА: «Не думаю, что мы зря продали Зинченко»
Англия
26 января 2023, 15:38 | Обновлено 26 января 2023, 16:12
2650
1

Пеп ГВАРДИОЛА: «Не думаю, что мы зря продали Зинченко»

Наставник «Манчестер Сити» – об успешной игре украинца в «Арсенале»

26 января 2023, 15:38 | Обновлено 26 января 2023, 16:12
2650
1
Пеп ГВАРДИОЛА: «Не думаю, что мы зря продали Зинченко»
Metro

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола ответил на вопрос о том, сожалеет ли он о продаже Александра Зинченко и Габриэля Жезуса в лондонский «Арсенал» во время летнего трансферного окна.

«Не думаю, что мы зря продали Жезуса и Зинченко. Почему вы считаете, что мы ошиблись? Потому что они побеждают? Алекс и Габриэль были невероятными игроками в «Манчестер Сити». Я очень уважаю их как в личном, так и в профессиональном плане. Конечно, мы хотим превзойти их в чемпионской гонке», - сказал Гвардиола.

Напомним, Зинченко и Жезус сейчас помогают «Арсеналу» лидировать в турнирной таблице чемпионата АПЛ, имея отрыв в 5 очков от «Манчестер Сити» с одним матчем в запасе.

Напомним, недавно Зинченко получил признание фанатов «Арсенала» за игру против МЮ.

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Пеп Гвардиола Манчестер Сити Арсенал Лондон Александр Зинченко
Источник Metro
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GloryUkraine
В МС Зінченко гравцем основи так і не став і через велику конкуренцію невеликі шанси, що став би. 
Від переходу МС нічого не втратив, а Зіна якраз, що навпаки. 
І що не кажіть, але Гвардіола зробив із Зіни хорошого гравця.
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