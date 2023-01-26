Пеп ГВАРДИОЛА: «Не думаю, что мы зря продали Зинченко»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола ответил на вопрос о том, сожалеет ли он о продаже Александра Зинченко и Габриэля Жезуса в лондонский «Арсенал» во время летнего трансферного окна.

«Не думаю, что мы зря продали Жезуса и Зинченко. Почему вы считаете, что мы ошиблись? Потому что они побеждают? Алекс и Габриэль были невероятными игроками в «Манчестер Сити». Я очень уважаю их как в личном, так и в профессиональном плане. Конечно, мы хотим превзойти их в чемпионской гонке», - сказал Гвардиола.

Напомним, Зинченко и Жезус сейчас помогают «Арсеналу» лидировать в турнирной таблице чемпионата АПЛ, имея отрыв в 5 очков от «Манчестер Сити» с одним матчем в запасе.

Напомним, недавно Зинченко получил признание фанатов «Арсенала» за игру против МЮ.