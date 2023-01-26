Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Было ясно, что Рапид повозит Динамо»

Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло оценил стартовый матч «Динамо» на турецком сборе против «Рапида» (0:4).

«Рапид» находится совсем в другой фазе готовности. Киевляне сейчас под нагрузками, а австрийцы вышли на скорость и через неделю будут играть во внутреннем чемпионате. Было ясно, что «Рапид» нас «повозит». Возможно, Луческу этого и хотел... На «ватных» ногах такую ​​команду переиграть невозможно. Результат этой игры ставлю вне всего. Критиковать команду не за что. Киевская команда еще не готова играть в такой интенсивный футбол.

Луческу пытается привить команде что-нибудь новое. Пока что это не работает, как должно работать. Мирча хочет играть в более вертикальный футбол. Увидим, «прирастет» ли это в «Динамо». Пока что не получается – для такого и есть игры, чтобы пробовать. Что-то нужно делать, потому что «Динамо» потеряло практически весь креатив – Цыганкова, Вербича, Депену. Возможно, такие изменения станут выходом из ситуации. Мирча – грамотный тренер, разберется.

Эту игру я смотрел с особым интересом. Меня больше всего интересовал Никита Бурда – хочу выучить его игру. По-моему, в этом сезоне он «поднимет голову». Никита довольно хорошо провел второй тайм. Увидим, что будет дальше.

Забарного за автогол не за что критиковать. Такое бывает. Пусть лучше на сборах такое залетает, чем в официальных матчах. На месте тренера, я за это не «пихал» бы ему. Попов пытался что-то читать, но соперник очень грамотно сыграл и динамовец не контролировал ситуацию, из-за чего пропустили второй гол. Вивчаренко тоже допустил «детскую» ошибку.

Во втором тайме выделялся Диалло – было несколько моментов. Он выглядел свежее других. Остальные фланговые игроки не цеплялись за мяч, не обостряли. Линия нападения ничего не смогла создать. Это связано с тем, что переходные фазы в «Динамо» не наиграны. Если передачи будут отдаваться в зону – это одно, а если вингеры будут принимать мячи спиной к воротам – это «мартышкин труд». Крайние защитники ни разу не получили передачу в зону. Пока «не въезжают». В следующих матчах увидим, поймут ли игроки идею Луческу, приживется ли она», - сказал Заховайло.